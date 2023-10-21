Многострадальный Кривой Рог и не только: где ночью слышали взрывы

К счастью, обошлось без жертв

В ночь на 21 октября Украина снова подверглась массированному удару со стороны оккупантов. Противник бил по нашим городам ракетами и дронами.

Ночью враг применял управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным военных, информация о разрушениях уточняется. В то же время ночью мониторинговые паблики писали о взрывах в Николаеве и Кривом Роге.

Что касается ударов по Николаеву, то мониторинговые паблики сообщали о запуске ракет "Искандер-М".

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар пришелся по Вознесенскому району. По его словам, прилет был за пределами населенного пункта, пострадавших нет.

Власти Днепропетровской области подтвердили удар по Кривому Рогу. Как написал глава местной ОВА Сегей Лысак, город атаковали ракетами и БПЛА,

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", — уточнил он.

Также повреждены три дома в дачном кооперативе.

К счастью, во время атаки по Кривому Рогу никто не пострадал.

Отметим, что ночью также о ракетной угрозе предупреждали жителей Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей, но пока информации о "прилетах" в указанных регионах нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что мощные взрывы прогремели в Кривом Роге и 19 октября.