Удар по аэродрому в Луганске: появились спутниковые снимки с уничтоженной авиацией врага

Фото аэродрома были представлены для сравнения от 19 августа и 18 октября

В сети появились спутниковые снимки Международного аэропорта "Луганск" после успешного уничтожения на нем вражеской авиации. На кадрах явно видны повреждения в результате ударов.

Так, Planet Labs зафиксировал повреждения на аэродроме после операции ССО под названием "DRAGONFLY". "Схемы" опубликовали соответствующие снимки от 18 октября.

Фото аэродрома были представлены для сравнения от 19 августа и 18 октября. На них можно заметить, что на последнем снимке есть явные повреждения техники российских оккупантов.

Стоит добавить, что ранее подобные снимки были опубликованы с аэродрома в Бердянске, по которому в тот же день были нанесены удары. На фото четко видны пять черных точек, на местах которых, вероятно, находились вертолеты российских захватчиков.

При этом, утром 18 октября Генштаб сообщил, что за последние сутки были уничтожены шесть вертолетов и один самолет. Вероятно, такие подсчеты были сделаны учитывая потери врага на Бердянском и Луганском аэродромах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября на аэродромах в Бердянске и Луганске была проведена успешная операция ССО под названием "DRAGONFLY". В результате было уничтожено большое количество авиации россиян. Помимо этого противник также потерял спецтехнику, склад боеприпасов и установку ПВО.