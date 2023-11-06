Удар россиян по центру Одессы: как выглядят последствия ночного обстрела (эксклюзивные фото и видео)

Россияне уже не впервые атаковали Одесский национальный художественный музей

В ночь на понедельник,6 ноября, российские оккупанты снова атаковали Одессу разными типами ракет и ударными дронами. В результате повреждено 20 многоквартирных домов, более двух десятков автомобилей, инфраструктура.

В центре города взрывной волной поврежден музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО. Об этом сообщили в ГСЧС.

Последствия вражеских прилетов видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Стоит отметить, что Одесский национальный художественный музей уже второй раз терпит повреждения.

Он был открыт 6 ноября 1899 года благодаря Одесскому обществу изящных искусств. Собирать коллекцию музея начали с картин, которые передала Имперская академия искусств в Петербурге.

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

В 2021 году музей получил статус национального. В том же году музей передали в собственность государства.

За все годы существования у музея было 11 названий. Современное он получил в 2021 году.

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

фото Яна Доброносова

Ранее "Телеграф" писал, что враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. По Одессе российские оккупанты били предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М", обломки изъяты в центре и законсервированном промышленном здании, соответственно.