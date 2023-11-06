Удар россиян по центру Одессы: как выглядят последствия ночного обстрела (эксклюзивные фото и видео)
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Россияне уже не впервые атаковали Одесский национальный художественный музей
В ночь на понедельник,6 ноября, российские оккупанты снова атаковали Одессу разными типами ракет и ударными дронами. В результате повреждено 20 многоквартирных домов, более двух десятков автомобилей, инфраструктура.
В центре города взрывной волной поврежден музей в исторической части города, отнесенный к наследию ЮНЕСКО. Об этом сообщили в ГСЧС.
Последствия вражеских прилетов видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Стоит отметить, что Одесский национальный художественный музей уже второй раз терпит повреждения.
Он был открыт 6 ноября 1899 года благодаря Одесскому обществу изящных искусств. Собирать коллекцию музея начали с картин, которые передала Имперская академия искусств в Петербурге.
В 2021 году музей получил статус национального. В том же году музей передали в собственность государства.
За все годы существования у музея было 11 названий. Современное он получил в 2021 году.
Ранее "Телеграф" писал, что враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами. По Одессе российские оккупанты били предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М", обломки изъяты в центре и законсервированном промышленном здании, соответственно.