Минобороны россии заявило, что средства ПВО якобы уничтожили 9 "украинских БПЛА"

В ночь на 7 ноября, в 3:40, росСМИ заявили, что в оккупированном Крыму работает система ПВО. По их данным, было сбито как минимум пять беспилотников.

Кроме того, в районе 4:10 утра также было слышно несколько громких взрывов в районе города Саки и Новофëдоровки, сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию от своих подписчиков. В этом районе находится военный аэродром.

Оккупационные "власти" заявили, что "все службы работают в штатном режиме, данных о разрушениях и пострадавших нет". Позже стало известно, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, произошло "небольшое возгорание".

Минобороны россии заявило, что средства ПВО якобы уничтожили 9 "украинских БПЛА" и перехватили ещё 8 над акваторией Чëрного моря и Крымом. Важно иметь в виду, что российские власти и СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может отличаться от их заявлений.

В свою очередь так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в Севастополе сработало ПВО и якобы сбило пять беспилотников. Позднее он добавил, что обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина, у него перелом руки. Он добавил, что фрагменты сбитых беспилотников упали также в районе Качи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о время ракетной атаки ВСУ 4 ноября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно, основной удар пришелся на судостроительный завод в Керчи.