ВСУ повредили еще один ракетоносец рф? Что известно об "Аскольде", который был в Керчи во время обстрела
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ВСУ отправили еще один российский корабль вслед за "Москвой"
Во время ракетной атаки ВСУ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно, основной удар пришелся на судостроительный завод в Керчи.
Согласно видеозаписям, которые были обнародованы в сети, несмотря на активную работу ПВО над городом, ракеты все же смогли достичь цели и привести к обширному взрыву.
Как отметили в telegram-канале "Николаевский Ванек", который как считается связан с силами обороны юга Украины, не помогли россиянам даже их хваленые С-400 и "Панцири".
"Камни с неба все равно прилетают", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что накануне стало известно, что целью атаки скорее всего был малый ракетный корабль "Аскольд" (класс 22800 "Каракурт), который, согласно данным из открытых источников, завершал заводские ходовые испытания и должен был до конца 2023 года стать в строй, однако в ВСУ это не уточнили.
Кроме того, известно, что на керченском заводе собирали и другие "Каракурты", но об их поражении ничего не известно, как и о том, были ли они на заводе в момент обстрела.
Что известно о "Каракуртах"
Корабли этого типа начали строить в 2015 году, то есть они являются одними из самых новейших суден на вооружении оккупационной армии. Всего их было заложено 18 штук, но к настоящему времени произведено лишь 4, еще несколько должны быть закончены в течение 2023-25 годов. Ориентировочная стоимость одного такого составляет 2 миллиарда рублей (около 780 миллионов гривен).
Эти корабли создавались для устранения недостатков суден типа 21631 "Буян-М", которые не очень хорошо продемонстрировали себя в условиях открытого моря.
На борту у корабля есть одна пушка калибра 76,2 мм и одна 30 мм, несколько пулеметов и легкое зенитное ракетно-пушечное вооружение. Основной же "фишкой" этих кораблей является пусковая установка на 8 ракет "Калибр" или "Оникс", и те и другие уже применялись во время террористических ударов по украинской гражданской инфраструктуре.
Типичный "Каракурт" достигает длины в 67 метров и ширины в 11 метров и имеет водоизмещение в 800 тонн. Три двигателя по 8000 л.с позволяют ему развивать скорость до 30 узлов и перемещаться на расстояние до 2500 миль.
Как сообщалось ранее, в сети уже появлялись сообщения о том, что "Аскольд" получил по меньшей мере три попадания, а также намеки на то, что там могли находиться и другие корабли этого типа. Впрочем, четких доказательств этого пока не поступало.