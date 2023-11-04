ВСУ повредили еще один ракетоносец рф? Что известно об "Аскольде", который был в Керчи во время обстрела

ВСУ отправили еще один российский корабль вслед за "Москвой"

Во время ракетной атаки ВСУ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Как стало известно, основной удар пришелся на судостроительный завод в Керчи.

Согласно видеозаписям, которые были обнародованы в сети, несмотря на активную работу ПВО над городом, ракеты все же смогли достичь цели и привести к обширному взрыву.

Как отметили в telegram-канале "Николаевский Ванек", который как считается связан с силами обороны юга Украины, не помогли россиянам даже их хваленые С-400 и "Панцири".

"Камни с неба все равно прилетают", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что целью атаки скорее всего был малый ракетный корабль "Аскольд" (класс 22800 "Каракурт), который, согласно данным из открытых источников, завершал заводские ходовые испытания и должен был до конца 2023 года стать в строй, однако в ВСУ это не уточнили.

Кроме того, известно, что на керченском заводе собирали и другие "Каракурты", но об их поражении ничего не известно, как и о том, были ли они на заводе в момент обстрела.

Что известно о "Каракуртах"

Корабли этого типа начали строить в 2015 году, то есть они являются одними из самых новейших суден на вооружении оккупационной армии. Всего их было заложено 18 штук, но к настоящему времени произведено лишь 4, еще несколько должны быть закончены в течение 2023-25 годов. Ориентировочная стоимость одного такого составляет 2 миллиарда рублей (около 780 миллионов гривен).

Эти корабли создавались для устранения недостатков суден типа 21631 "Буян-М", которые не очень хорошо продемонстрировали себя в условиях открытого моря.

На борту у корабля есть одна пушка калибра 76,2 мм и одна 30 мм, несколько пулеметов и легкое зенитное ракетно-пушечное вооружение. Основной же "фишкой" этих кораблей является пусковая установка на 8 ракет "Калибр" или "Оникс", и те и другие уже применялись во время террористических ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

Типичный "Каракурт" достигает длины в 67 метров и ширины в 11 метров и имеет водоизмещение в 800 тонн. Три двигателя по 8000 л.с позволяют ему развивать скорость до 30 узлов и перемещаться на расстояние до 2500 миль.

"Аскольд" и еще один "Каракурт" в Керчи

Как сообщалось ранее, в сети уже появлялись сообщения о том, что "Аскольд" получил по меньшей мере три попадания, а также намеки на то, что там могли находиться и другие корабли этого типа. Впрочем, четких доказательств этого пока не поступало.