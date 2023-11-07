Взрывы в Таганроге: россияне пишут о прилете по военному аэродрому
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Россияне не скрывают, что там базировались военные вертолеты
В российском городе Таганрог во вторник 7 ноября прогремел мощный взрыв. По данным местных жителей, произошло это недалеко от аэропорта.
В сети публикуют кадры с места событий, на которых виднеется дым. Подробности сообщают местные Telegram-каналы.
По свидетельству очевидцев, было очень громко. Они говорят, что во время взрыва "затрепетали дома, окна, земля".
Россияне не скрывают, что "там стояли птички", то есть военные самолеты.
Некоторые местные паблики заявляют, что ATACMS ударили у аэродрома.
Информацию о взрыве подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил что на аэродроме горят вертолеты.
По его словам, россияне систематически используют аэродром Таганрога для базирования в частности вертолетных подразделений, но не только. "Системы ПВО, техника к переброске в Украину – все это часто систематически процветает там", — написал он.
Российские власти ситуацию пока не комментируют.
Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшая ночь с 6 на 7 ноября в оккупированном Крыму была неспокойной. Россияне заявили о взрывах у военного аэродрома.