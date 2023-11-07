Взрывы в Таганроге: россияне пишут о прилете по военному аэродрому

Россияне не скрывают, что там базировались военные вертолеты

В российском городе Таганрог во вторник 7 ноября прогремел мощный взрыв. По данным местных жителей, произошло это недалеко от аэропорта.

В сети публикуют кадры с места событий, на которых виднеется дым. Подробности сообщают местные Telegram-каналы.

По свидетельству очевидцев, было очень громко. Они говорят, что во время взрыва "затрепетали дома, окна, земля".

Фото из местных Telegram-каналов

Россияне не скрывают, что "там стояли птички", то есть военные самолеты.

Некоторые местные паблики заявляют, что ATACMS ударили у аэродрома.

Информацию о взрыве подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил что на аэродроме горят вертолеты.

По его словам, россияне систематически используют аэродром Таганрога для базирования в частности вертолетных подразделений, но не только. "Системы ПВО, техника к переброске в Украину – все это часто систематически процветает там", — написал он.

Российские власти ситуацию пока не комментируют.

Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшая ночь с 6 на 7 ноября в оккупированном Крыму была неспокойной. Россияне заявили о взрывах у военного аэродрома.