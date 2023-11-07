Вибухи в Таганрозі: росіяни пишуть про приліт по військовому аеродрому

Росіяни не приховують, що там базувалися військові гелікоптери

У російському місті Таганрог у вівторок 7 листопада пролунав потужний вибух. За даними місцевих жителів, це сталося неподалік аеропорту.

У мережі публікують кадри з місця подій, де видніється дим. Подробиці повідомляють місцеві Telegram-канали.

За свідченням очевидців було дуже голосно. Вони кажуть, що під час вибуху "затрепетали дома, окна, земля".

Фото з місцевих Telegram-каналів

Росіяни не приховують, що "там стояли птички", тобто військові літаки.

Деякі місцеві паблики заявляють, що ATACMS вдарили у аеродром.

Інформацію про вибух підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що на аеродромі горять вертольоти.

За його словами, росіяни систематично використовують аеродром Таганрога для базування зокрема вертолітних підрозділів, та не тількі. "Системи ППО, техніка до перекидання в Україну — все це часто там систематично процвітає", — написав він.

Російська влада ситуацію поки не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомив, що минула ніч із 6 на 7 листопада в окупованому Криму була неспокійною. Росіяни заявили про вибухи біля військового аеродрому.