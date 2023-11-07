Ніч в окупованому Криму була неспокійною: росЗМІ заявили про вибухи біля військового аеродрому (відео та карта)

Міноборони росії заявило, що засоби ППО нібито знищили 9 "українських БПЛА"

У ніч проти 7 листопада, о 3:40, росЗМІ заявили, що в окупованому Криму працює система ППО. За їхніми даними, було збито щонайменше п’ять безпілотників.

Крім того, в районі 4:10 ранку також було чути кілька гучних вибухів у районі міста Саки та Новофëдорівки, повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від своїх підписників. У цьому районі розташований військовий аеродром.

Окупаційна "влада" заявила, що "всі служби працюють у штатному режимі, даних про руйнування та постраждалих немає". Згодом стало відомо, що уламки від одного зі збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці, сталося "невелике загоряння".

Міноборони росії заявило, що кошти ППО нібито знищили 9 "українських БПЛА" і перехопили ще 8 над акваторією Чорного моря та Кримом. Важливо мати на увазі, що російська влада та ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може відрізнятися від їхніх заяв.

Своєю чергою так званий "губернатор" Севастополя михайло розвожаєв заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п’ять безпілотників. Пізніше він додав, що уламки від збитого БПЛА також впали у дворі одного з приватних будинків у Орловці. Постраждав чоловік, у нього перелом руки. Він додав, що фрагменти збитих безпілотників упали також у районі Качі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про час ракетної атаки ЗСУ 4 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як стало відомо, основний удар припав на суднобудівний завод у Керчі.