Возле Мариуполя взлетел на воздух большой склад боеприпасов: оккупанты поспешили с нелепыми оправданиями (видео)

По некоторой информации, взрыв прозвучал, когда туда на ремонт прилетели вертолеты

В населенном пункте Седово, что возле Мариуполя, прогремел мощнейшей взрыв, после чего в близлежащих селах пропал свет. Россияне же поспешили заявить, что это "короткое замыкание проводки"

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, село находится неподалеку от границы с россией, а потому оккупанты с начала вторжения быстро превратили его в место дислокации своих солдат и склады боеприпасов.

Пока непонятно, что стало причиной взрыва, однако Андрющенко предположил, что детонация там будет проходить до самого утра. Местные жители же сообщают, что пока уничтожена только треть склада боеприпасов, но на ней уже ничего спасти не удастся.

Также он добавил, что в населенном пункте после этого пропало электричество, а россияне закрыли его на въезд и выезд.

"Оккупанты пытаются максимально убрать последствия с информационного поля, потому что с места убрать реальные последствия пока не выходит", — добавил он.

При том в сети после этого появились сообщения, что удар по Седово был нанесен после того, как туда на ремонт прилетело несколько вертолетов, однако подтверждения этой информации пока не поступало. Российские пропагандисты же говорят, что никакого прилета не было, а якобы произошло короткое замыкание, после чего детонировало небольшое количество снарядов.

Как сообщалось ранее, в ходе атаки ВСУ 4 ноября в Керчи был поврежден малый ракетный корабль "Аскольд", которого планировали поставить в строй до конца года.