"Минимум три удара": что известно о новом корабле рф "Аскольд", подбитом в Керчи

В ближайшее время этот корабль оккупанты могли отправить к составу суден, используемых для войны против Украины

В ходе атаки по временно оккупированному городу Керчь в Крыму был поврежден российский военный корабль "Аскольд" проекта 22800 ("Каракурт"), который является носителем крылатых ракет "Калибр". Оккупанты даже не успели ввести его в эксплуатацию, поскольку судно еще находилось на этапе дооснащения.

"Телеграф" собрал факты об "Аскольде", включая информацию, которую пишут о нем и о происшествии в сети. Этот корабль должен был стать частью Черноморского флота оккупантов, но так и не успел.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что 4 ноября во время атаки удар пришелся по керченскому судостроительному заводу, где захватчики проводили испытания одного их своих новых малых ракетных кораблей "Аскольд". В ближайшее время этот корабль оккупанты могли отправить к составу суден, используемых для войны против Украины.

Тем временем в Telegram-канале "Крымский ветер" пишут, что есть информация о минимум трех прилетах по кораблю "Аскольд".

"Этот носитель крылатых ракет "Калибр" является одним из самых новых и современных кораблей чф рф. Он был заложен в 2016 году как раз на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году. Для понимания, кроме 8 пусковых установок для "Калибров" на его вооружении стоит собственная система ПВО – ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведения разведки. Жирная цель", — говорится в сообщении.

По данным "Мілітарний", корабль "Аскольд" имеет следующие характеристики:

максимальная скорость хода – 30 узлов;

дальность плавания – 2500 миль;

водоизмещение – 860 тонн;

автономность – 15 суток;

длина — 60 м;

ширина — 10 м. с 4-метровой осадкой;

двигатель – два дизельных двигателя М-507Д-1 мощностью по 7 360 киловатт;

Корабль "Аскольд". Фото - РосСМИ

На вооружении этот корабль имеет модернизированную артустановку АК-176МА калибра 76,2 миллиметра, два зенитных арткомплекса АК-630М, а также ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

РосСМИ признали удар по их кораблю, ссылаясь на слова Министерства обороны рф. В ведомстве тем временем заявили, что в результате работы ПВО было якобы сбито 13 крылатых ракет.

"Схемы" опубликовали спутниковые фото судостроительного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов ВСУ. На снимках Planet Labs за 5 ноября можно увидеть место поражения, а также военное судно, которое выглядит поврежденным.

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", – цитируют слова капитана 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко журналисты "Схем".

Этот малый ракетный корабль может нести до восьми ракет. Поэтому, по мнению Рыженко, обезвреживание такого судна очень важно для Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские войска ведут подготовку к атакам по ряду российских регионов, а также по временно оккупированному Крыму этой зимой.