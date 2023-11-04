Только собирались применить против Украины: в ВСУ прокомментировали удар по ракетоносцу "Аскольд"

Российский корабль в войне пока не участвовал

Во время обстрелов Крыма 4 ноября, ВСУ смогли нанести удар по керченскому судостроительному заводу, где завершал свои испытания один из новейших российских малых ракетных кораблей "Аскольд".

Как рассказал в эфире единого марафона новостей представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, указанные корабль еще не успел принять участие в обстрелах территории Украины.

Он отметил, что украинцам стоит дождаться подтверждения уничтожения корабля, но добавил, что командующий уже поблагодарил пилотов за их работу и почти открыто назвал тип вооружения, который применялся для ударов.

"Командующий намекнул, мол "как скальпелем прошлись, молодцы наши пилоты". Это уже месседж для наших партнеров", — сказал Игнат.

При этом представитель ВС ВСУ отметил, что "Аскольд" проходил окончательные испытания работоспособности и еще не принимал участия в боевых действиях, однако в ближайшем будущем он мог стать в строй и присоединиться к тем кораблям, которые воюют против Украины.

Как известно ракеты SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") являются французским вариантом британской Storm Shadow и были получены Украиной в июле, специально для нанесения ударов по вражеским тылам, включая и объекты россиян в Крыму.

Как сообщалось ранее, в сети сразу же после обстрела появлялись сообщения о том, что "Аскольд" получил по меньшей мере три попадания, а также намеки на то, что там могли находиться и другие корабли этого типа. Впрочем, четких доказательств этого пока не поступало.