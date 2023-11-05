россии и Крыму приготовиться: Украина готовит масштабную зимнюю атаку БПЛА
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Такие удары станут закреплением последних блестящих результатов ВСУ
Украинские войска готовятся к атаке по территории россии с помощью дронов-камикадзе этой зимой. Под ударом окажутся временно оккупированный Крым, а также ряд регионов страны-агрессора.
Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, пишет Independent. По его словам, уже в ближайшие несколько месяцев россиянам эти взрывные инциденты доставят немало проблем.
В последние несколько недель на территории Крыма, а также в россии были поражены важнейшие военные объекты. С помощью ударов дронами-камикадзе Украина намерена закрепить свой блестящий результат.
Стоит отметить, что 4 ноября на территории судостроительного завода имени Бутомы в Керчи прогремели взрывы. После этого в сети сообщили о том, что под ударом оказался российский малый ракетный корабль "Аскольд". По информации из открытых источников, этот корабль мог быть на стадии заводских испытаний. Вместе с тем там могли находиться и несколько кораблей "Каракуртов".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце августа россия подверглась массированной атаке БПЛА. Взрывы прозвучали сразу в нескольких регионах. В части областей был введен план "Ковер".