Мощные взрывы прогремели в Запорожье: все подробности

Взрывов было 2

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались несколько мощных взрывов. До этого в ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, в областном центре прогремело по меньшей мере два взрыва. Их было слышно в различных районах города.

В воздушных силах за несколько минут до этого сообщали следующую информацию:

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — писали военные.

Стоит отметить, что тревога в связи в ракетной опасностью прозвучала не только в Запорожье.

Согласно данным мониторинговых пабликов, враг применил по Запорожью ракеты "Искандер", предварительно, из территории временно оккупированного Крыма. Местные Telegram-каналы пишут, что, по предварительной информации, в пригороде произошел прилет. Также сообщается о БПЛА-разведчике над городом.

Официальных комментариев властей, которые бы подтвердили или опровергли эту информацию, пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге прогремел взрыв, но тревога зазвучала только после него.