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Масованих обстрілів не буде? Полковник запасу розповів, коли та яких атак чекати Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Росіяни можуть робити атаки по Україні, але є нюанс Новина оновлена 08 листопада 2023, 11:30
Росіяни можуть робити атаки по Україні, але є нюанс. Фото Колаж "Телеграфу"

З військового погляду сенсу в масованих атаках немає

Російські окупанти не робили масованих атак по Україні з середини вересня. Однак не можна виключати, що удари з їхнього боку будуть, але тактика може змінитися.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, пише ТСН. За його словами, у загарбників залишилася не така велика кількість ракет.

"За останні півтора року росіяни використали понад 2 тисячі ракет з 3 тисяч, зараз у них проблема з недоторканим запасом, вони його відновлюють. По деяких позиціях їм ще дуже далеко до рівня відновлювання. "Кинджалів" в них не більше сотні, ракет Х-23 залишилось не більше 150, Х-101\555 – десь 150, "Калібрів" – 150. Ракет "Іскандер", балістичних та крилатих — до 300. Це на межі недоторканого рівня. У них недоторканий запас не наповнений абсолютно. В росії зараз запущений режим накопичення", — сказав він.

Експерт не виключає, що ворог проводитиме атаки, але використовуючи ракети в обмеженій кількості та за потреби.

"Можливо, у разі виникнення політичної необхідності буде здійснено якусь атаку. З військової точки зору ракети будуть використовувати точково – по 3 або по 5. Максимум – два десятки. З військової точки зору немає необхідності у масованій атаці. Великих атак я не вбачаю", — підкреслив Світан.

Також він пояснив, що раніше масовані атаки були з метою створити блекаут. Але натомість окупанти лише втратили кілька тисяч ракет і нічого не досягли.

"Повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використовують свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, масованої атаки зараз ніхто не повинен здійснювати", — підкреслив експерт.

Світан не виключив, що окупанти можуть влаштувати атаку на Новий рік, бо нерідко вони активізувалися саме у якісь важливі дати, свята.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська розвідка вже знає ймовірні дати обстрілу об’єктами енергосистеми. У ГУР кажуть, що атак не уникнути.

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