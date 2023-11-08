Массированных обстрелов не будет? Полковник запаса рассказал, когда и каких атак ждать Украине

С военной точки зрения смысла в массированных атаках нет

Российские оккупанты не совершали массированные атаки по Украине с середины сентября. Однако нельзя исключать, что удары с их стороны будут, но тактика может измениться.

Такое мнение выразил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, пишет ТСН. По его словам, у захватчиков осталось не такое большое количество ракет.

"За последние полтора года россияне использовали более 2 тысяч ракет из 3 тысяч, сейчас у них проблема с неприкосновенным запасом, они его восстанавливают. По некоторым позициям им еще очень далеко до уровня восстановления. "Кинжалов" у них не более сотни, ракет Х-23 осталось не больше 150, Х-101\555 — где-то 150, "Калибров" — 150. Ракет "Искандер", баллистических и крылатых — до 300. Это на грани неприкосновенного уровня, он у них не наполнен абсолютно. В россии сейчас запущен режим накопления", — сказал он.

Эксперт не исключает, что враг будет проводить атаки, но используя ракеты в ограниченном количестве и по мере необходимости.

"Возможно, в случае возникновения политической необходимости будет совершена какая-то атака. С военной точки зрения ракеты будут использовать точечно – по 3 или по 5. Максимум – два десятка. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Больших атак я не вижу", — подчеркнул Свитан.

Также он объяснил, что ранее массированные атаки были с целью создать блэкаут. Но вместо этого оккупанты лишь потеряли несколько тысяч ракет и ничего не добились.

"Повторять массированные атаки с военной точки зрения нет смысла. Если они сейчас используют свою тысячу ракет, то выйдут на ноль. Иными словами, исходя из военной логики, массированной атаки сейчас никто совершать не должен", — подчеркнул эксперт.

Свитан не исключил, что оккупанты могут устроить атаку на Новый год, потому как нередко они активизировались именно в какие-то важные даты, праздники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская разведка уже знает вероятные даты обстрелов по объектам энергосистемы. В ГУР говорят, что атак не избежать.