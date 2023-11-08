Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати

Оперативно про головне за добу

Бойові дії не вщухають по всій лінії фронту, а окупанти активували тиск на ЗСУ не лише за напрямом Авдіївки, а й у районі Бахмута. Особливо це стосується тих позицій, зачищених українськими військовими. Також не припиняються спроби захопити частину Луганської області, що залишилася під контролем України, хоча українські військові стійко тримають оборону і не дозволяють росіянам просунутися.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Харківщині пролунала повітряна тривога, повідомляється про ракетну загрозу

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 620: армія росії зазнає великих втрат на фронтах, ЗСУ та окупанти обмінюються ракетними ударами

Інформацію за 6 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 621: окупанти сповільнилися на фронті, але активно обстрілюють ракетами

З даними за 7 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 622: у ЗСУ є низка успіхів на фронтах, через що окупанти змушені підтягувати резерви