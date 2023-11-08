У Луганську підірвали одного з ватажків бойовиків "ЛНР", він загинув (фото)

Це вже не перший замах на нього

У середу, 8 листопада, в окупованому Луганську підірвали автомобіль "депутата народної ради ЛНР", колишнього "голови СЦКК ЛНР" Михайла Філіпоненка. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомив ще один "депутат народної ради ЛНР" – Юрій Юров. Він додав, що нібито на Філіпоненка вже був замах: 21 лютого 2022 року в ОРЛО заявляли, що "біля будівлі представництва ЛНР у СЦКК було підірвано його машину", але тоді він не постраждав.

Про те, що саме спричинило загибель колаборанта, повідомили росЗМІ: "Колишній начальник управління народної міліції ЛНР Філіпоненко загинув внаслідок підриву автомобіля — Луганський інформаційний центр", – пишуть вони. За словами сина Філіпоненка, його було смертельно поранено внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою в автомобілі. З'явилися перші фото з місця.

Філіпоненко був одним із ватажків бойовиків та сепаратистів у 2014 році. Обіймав посаду "начальника управління народної міліції" на окупованій Луганщині, пізніше став "депутатом".

Російський окупант Єгор Гузенко у своєму каналі пише, що колаборанта Філіпоненка могли підірвати свої. "Характерно, що цих зрадників загалом нікому не шкода. Навіть тим, кому вони пішли служити", — констатує журналіст Денис Казанський.

Казанський додав, що це "просто якась епідемія: "Прокурора ЛНР" Сергія Горенка підірвали прямо у робочому кабінеті "українські диверсанти", "міністра МВС ЛНР" Ігоря Корнета підірвали у барбершопі. Він вижив, але загадково зник.

"Тепер ось "трагічно загинув" ще один представник цієї веселої компанії. Цікаво, чи спишуть на диверсантів цього разу, чи щось нове придумають?", — запитує журналіст.

Як повідомляв "Телеграф", на тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "главу митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та у тяжкому стані потрапив у реанімацію.