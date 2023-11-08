Серьога втік до Білорусі: про що пропагандистам розповідає репер та що говорить про Україну

Його пісні в середині 00-х лунали ледь не з кожної машини

Сергій Пархоменко — Серьога чи Поліграф ШарікOFF, виконавець який народився в Білорусі та довгий час жив та будував кар'єру в Україні. Ще з 2013 року він мав посвідку на безстрокове постійне проживання і навіть замислювався про українське громадянство. Однак навіть після 2014 року він не міг визначитися чий Крим, а після повномасштабного вторгнення росії зник з радарів. Виплив у Білорусі, де наразі є ведучим місцевої версії Х-фактору та бере участь в соціальному житті країни разом з російськими селебріті.

Серьога розказує про свою ностальгію за Радянським союзом та жодним словом не обмовився про те, як росія знищувала міста в яких він жив — Київ та Харків. Репер став своєрідним рупором пропаганди — ходить на ефіри до підконтрольного уряду ТВ, де розповідає що в Україні "не було жодної можливості не почати війну", просуває про те що в Україні живуть "русские люди", а розвал Радянського Союзу називає неофіційним та нелегальним.

При цьому з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Серьоги довгі та наче приязні стосунки. Ще у 2021 році він під час виступу потискав йому руку.

Серьога та Лукашенко

Наразі ж репер не тільки займається суддівством. Вже у 2023 році він приїздив у Суворівське училище де ностальгував за радянським стилем освіти.

Серьога в училищі

Відвідавши одне із шоу Білорусі, де діти ставлять питання дорослим, Серьога відповів, чому вирішив повернутися в Білорусь. Він заявив що це одна з "найбільш вільних та справедливих територій" у порівнянні з тими країнами де він жив раніше, а це Німеччина та Україна. Репер помилково вирішив, що тут "не плюють на могили предків та зберігають історичну пам'ять". Щодо свого зникнення із соцмереж, він заявив що мав до них не дуже добре ставлення і раніше — бачить там маніпуляцію свідомістю і назвав соцмережі загалом технологіями війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник телеведучий Андрій Доманський, який раніше працював на "Інтері". Він був відомий своїми скандальними заявами на концерті до 9 травня та участю у багатьох проєктах.