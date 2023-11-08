Серега сбежал в Беларусь: о чем пропагандистам рассказывает рэпер и что говорит об Украине

Его песни в середине 00-х звучали чуть ли не из каждой машины

Сергей Пархоменко — Серега или Полиграф ШарикOFF, исполнитель, который родился в Беларуси и долгое время жил и строил карьеру в Украине. Еще с 2013 года он имел вид на бессрочное постоянное проживание и даже задумывался об украинском гражданстве. Однако даже после 2014 года он не мог определиться чей Крым, а после полномасштабного вторжения россии исчез с радаров. Выплыл в Беларуси, где в настоящее время является ведущим местной версии Х-фактора и участвует в социальной жизни страны вместе с российскими селебрити.

Серега рассказывает о своей ностальгии по Советскому союзу и ни словом не обмолвился о том, как россия уничтожала города, в которых он жил — Киев и Харьков. Рэпер стал своеобразным рупором пропаганды — ходит на эфиры в подконтрольное правительству ТВ, где рассказывает, что в Украине "не было никакой возможности не начать войну", продвигает нарратив о том, что в Украине живут "русские люди", а развал Советского Союза называет неофициальным и нелегальным.

При этом с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко у Сереги долгие и дружелюбные отношения. Еще в 2021 году он во время выступления пожимал ему руку.

Серега и Лукашенко

Пока же рэпер не только занимается судейством. Уже в 2023 году он приезжал в Суворовское училище, где ностальгировал по советскому стилю образования.

Серега в училище

Посетив одно из шоу Беларуси, где дети задают вопросы взрослым, Серега ответил, почему решил вернуться в Беларусь. Он заявил, что это одна из "наиболее свободных и справедливых территорий" по сравнению с теми странами, где он жил раньше, а это Германия и Украина. Рэпер ошибочно решил, что здесь "не плюют на могилы предков и хранят историческую память". Относительно своего исчезновения из соцсетей он заявил, что имел к ним не очень хорошего отношения и раньше — видит там манипуляцию сознанием и назвал соцсети в целом технологиями войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез телеведущий Андрей Доманский, ранее работавший на "Интере". Он был известен своими скандальными заявлениями на концерте до 9 мая и участием во многих проектах.