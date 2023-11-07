Скандальный ведущий Андрей Доманский уехал за границу? Что известно о деятельности шоу-мена (видео)

Доманский имел достаточно активную личную жизнь и является отцом не менее шести детей

Украинский телеведущий Андрей Доманский еще до полномасштабного вторжения россии попадал в скандалы из-за своих заявлений. Однако после 24 февраля поменял точку зрения и заговорил на украинском. В его искренность не поверили и критиковали.

Это, среди прочего, могло привести к тому, что шоумен удалил свой аккаунт в соцсетях. От него нет известий уже определенный период. Но блоггер Слава Демин недавно рассказал, какая информация есть о местонахождении Андрея Доманского. По имеющейся информации от общих знакомых, Доманский уехал за границу, предварительно находится он в одной из стран Балтии.

Пока ему 49 лет, но уехал он официально, ведь многодетный отец — от разных женщин у мужчины шестеро детей. Слава Демин отмечает, что с таким прошлым на телевидении как у Доманского, пока в Украине делать нечего и вспоминает известный скандал с телеэфиром ко Дню победы, когда Доманский озвучил российские нарративы о фашистских преступниках в Украине.

Что касается последнего "живого" появления телеведущего на видео, то он на украинском языке выражал слова благодарности волонтерам. Видео было опубликовано в соцсети Facebook, отметим, что оно было обнародовано 20 апреля прошлого года. Доманский произнес кодовые слова "полуниця" и "паляниця", но ведущий ни словом не обмолвился об ВСУ.

Последние программы Доманского касались кулинарии — на YouTube канале "Готовим вместе" продолжают выходить видео с рецептами на русском языке, однако неизвестно когда они были записаны. Свежее датировано двумя месяцами назад.

Доманский на сцене концерта до 9 мая

Доманский родился в Одессе, набрал популярность благодаря проектам на Новом канале — "Интуиция", "Фабрика звезд", "Кто против блондинок". Впоследствии работал на 1+1 и на Интере. Собственно, на нем в 2018 году и произошел скандал у 9 мая.

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