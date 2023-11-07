Скандальний ведучий Андрій Доманський виїхав за кордон? Що відомо про діяльність шоу-мена (відео)

Доманський мав достатньо активне особисте життя і є батьком щонайменше шістьох дітей

Український телеведучий Андрій Доманський ще до повномасштабного вторгнення росії потрапляв у скандали через свої заяви. Однак після 24 лютого поміняв точку зору та заговорив українською. В його щирість не повірили та піддали критиці.

Це, серед іншого, могло спричинити те, що шоумен видалив свій акаунт у соцмережах. Від нього немає звісток вже певний період. Але блогер Слава Дьомін нещодавно розповів, яка інформація є про місце перебування Андрія Доманського. За наявною інформацією від спільних знайомих Доманський виїхав за кордон, попередньо знаходиться він в одній з країн Балтії.

Наразі йому 49 років, але виїхав він офіційно, адже є багатодітним батьком — від різних жінок у чоловіка шестеро дітей. Слава Дьомін зазначає, що з таким минулим на телебаченні як в Доманського, наразі в Україні робити нічого і згадує відомий скандал з телеефіром до Дня перемоги коли Доманський озвучив російські наративи про фашистських злочинців в Україні.

Що ж до останньої "живої" появи телеведучого на відео, то він українською мовою виражав слова вдячності волонтерам. Відео було опубліковано у соцмережі Facebook, зазначимо що воно було оприлюднене 20 квітня минулого року. Доманський вимовив кодові слова "полуниця" та "паляниця", але ведучий жодним словом не обмовився про ЗСУ.

Останні програми Доманського стосувалися кулінарії — наразі на YouTube каналі "Готуємо разом" продовжують виходити відео з рецептами російською мовою, однак невідомо коли вони були записані. Найсвіжіше датоване двома місяцями тому.

Доманський на сцені концерту до 9 травня

Доманський народився в Одесі, набрав популярність завдяки проєктам на Новому каналі — "Інтуїція", "Фабрика зірок", "Хто проти блондинок". Згодом працював на 1+1 та на Інтері. Власне на ньому у 2018 році і стався скандал до 9 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля шоумена Сергія Сивохо. Він помер нещодавно і його смерть була оповита не підтвердженими даними та чутками.