"Примирення з Донбасом" і "войовнича меншість". Добірка скандальних цитат Сергія Сивохи

За час своєї діяльності у політиці Сивохо потрапляв під шквал критики за висловлювання щодо війни на Донбасі

На 55-му році життя помер Сергій Сивохо, український телеведучий, колишній учасник КВК і ексрадник секретаря РНБО. За час своєї кар'єри гуморист здобув широку популярність завдяки участі у розважальних телепередачах, таких як "Прихована камера", "Як стати зіркою", "Моя хата скраю", "Що? Де? Коли?". Політична кар'єра Сивохо була не менш яскравою, однак тут резонанс приносила швидше неоднозначна реакція на його погляди та цитати.

Спочатку він брав участь в акціях Антимайдану на боці "Партії регіонів", у жовтні 2019 став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. На початку 2020 року Сивохо анонсував запуск "Національної платформи примирення та єдності на Донбасі", але її презентація закінчилася сутичкою з ветеранами "Азову". Бійців обурили висловлювання Сивохи про "внутрішній конфлікт", а не війну. "Телеграф" зібрав найвідоміші цитати Сергія Сивохо:

"Закінчити війну в головах"

Сивохо часто повторював тезу про те, що він хоче закінчити війну в головах, що викликало неоднозначну реакцію. Про це він вперше публічно сказав у день свого призначення радником секретаря РНБО, і згодом пояснив, що мав на увазі, в інтерв'ю Олесі Бацман:

"Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах", — відзначав він. На питання, чи вдалося йому за час роботи в РНБО "хоч трошки закінчити війну в голові однієї конкретної людини, яку звати володимир путін", він сказав, що у нього немає бажання закінчувати війну в голові путіна, а є бажання закінчити війну в головах жителів України. Мовляв, після багатьох років "пропаганди з тієї та цієї сторони", їм потрібно привести голову в порядок та починати жити одне з одним.

Ось ще одна його цитата про війну в головах:

"Поставити всіх на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця й голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни", – заявляв Сивохо.

Войовнича меншість продовжує диктувати стару набридлу політику

Ці слова Сивохи про "войовничу меншість" були сказані під час його роботи на посаді радника секретаря РНБО, а саме під часу анонсу створення Національної платформи примирення і єдності, 31 жовтня 2019 року. Їх дуже неоднозначно сприйняли у соціальних мережах та розкритикували:

Так, Сивохо наголосив, що "більшість українців хочуть саме цього (миру, — ред.), але войовнича меншість продовжує диктувати стару набридлу політику":

"Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", – додавши, що метою її буде "об’єднання всіх розсудливих сил України для пошуку діалогу на шляху до миру".

Про "різноманітність" та мову

На тому ж самому виступі він порівняв гасло про те, що сила Європи полягає в її різноманітності із якоюсь "різною Україною", яка стала такою через вплив російської пропаганди. Мовляв, щоб стати мирною і вільною європейською країною, потрібно припинити говорити мовою ненависті й навішувати ярлики.

"Так, ми різні, ми говоримо різними мовами, дотримуємося різних традицій, шануємо різних героїв, але в цій різноманітності – наша сила. Потрібно знову навчитися слухати й чути одне одного", – сказав він.

Війна на Донбасі була внутрішнім конфліктом

Сивохо називав бойові дії на Донбасі внутріншім конфліктом. Ось його цитата під час роботи радником секретаря РНБО, яка прозвучала у контексті майбутнього вступу України до НАТО.

"Ну, це ж видно неозброєним поглядом, що нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, так воно може бути закріплене в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом, у нас, на жаль, є бойові дії", — сказав Сивохо.

А ось тут, у вже згаданому інтерв'ю Бацман він детальніше пояснив логіку своїх поглядів:

"Перший шар – це Україна-росія. Другий шар – це росія і так званий колективний Захід. І нікуди не дітися – це сили, які підштовхують до конфлікту Україна-Україна. З того і з цього боку. Тому що ми маємо справу з гібридною війною. Один зі способів її – це ініціація країною-агресором конфлікту і підтримування його".

Слова про внутрішню війну викликали обурення ветеранів АТО з батальйону "Азов", які особисто прийшли висловити йому своє незадоволення на офіційну презентацію Національної платформи примирення та єдності. Вони почали питати у Сивохи, чому він не називає росію агресором та зірвали захід.

Деяким мир не потрібен

Після цього випадку Сивохо зробив допис у Facebook, у якому розкритикував ветеранів:

"Деяким людям не потрібен мир. Вони хочуть війни. Тому що війна — це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Дякую всім, хто прийшов сьогодні! Журналістам, нашим однодумцям та партнерам! Миру нам", — написав Сивохо.

Сивохо звинуватив ветеранів у тому, що вони хочуть війни

Критика Гармаша і Казанського

У 2020-му році Сивохо розкритикував включення до складу ТКГ по Донбасу журналіста з Херсону Сергія Гармаша і блогера з Донецька Дениса Казанського, назвавши це помстою:

"Припустимо, ввели якихось людей у ТКГ, які безумовно не подобаються тій стороні. Така може бути дрібна помста, чому ні?", — підкреслив він.

На його думку, включення Гармаша і Казанського в ТКГ по Донбасу не наближає справу миру. Він звинуватив Гармаша і Казанського у ворожому ставленні до Донбасу.

"Всі пам'ятають, чим вони займалися, починаючи з 2014-го і навіть раніше. Ними були посіяні такі зерна відношення до Донбасу… У слонів пам'ять довга. Я не знаю, які цілі тепер переслідуються за ТКГ, і для чого туди були введені ці люди, — додав Сивохо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 70 році життя помер Ігор Козловський, відомий релігієзнавець та історик, який 700 днів провів у полоні бойовиків так званої "ДНР", а після звільнення продовжив відстоювати українську справу у сфері релігії.