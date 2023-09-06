Помер відомий український історик та релігієзнавець, який був бранцем бойовиків "ДНР"

Українці один за одним залишають скорботні коментарі

В Україні на 70 році життя помер відомий історик та релігієзнавець Ігор Козловський. Смерть чоловіка вже підтвердив його син Олександр та колега Людмила Філіпович.

"Тато … Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром", — пише Олександр Козловський, не розкриваючи жодних деталей.

Ігор Козловський із сином Олександром

За словами Філіпович, причиною смерті історика став серцевий напад. Трагедія сталася в ніч проти 6 вересня.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", — пише вона.

Ігор Козловський

Народився у Донецьку 1954 року. Там і жив до початку війни з рф. Вчений, історик та релігієзнавець, який написав 50 наукових праць та понад 200 статей. Підтримав Майдан у 2013 і виступав проти бойовиків "ДНР", за що потрапив до в’язниці, де пробув кілька років (700 днів) та був звільнений 27 грудня 2017 року внаслідок обміну. Після прибуття на підконтрольну територію Козловський розповідав про жахіття, які йому довелося пережити в полоні. Наприклад, одним із випадків, за його словами, було його побиття з мішком на голові. Також терористи імітували його розстріли.

Серед відомих учнів Козловського – журналіст, блогер та письменник Станіслав Асєєв (теж був бранцем бойовиків), муфтій Саїд Ісмагілов.

Українців вразила трагічна новина про смерть Козловського. Люди один за одним залишають скорботні коментарі:

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер відомий український актор Юрій Потапенко. Зірці "Молодого театру" було 58 років.