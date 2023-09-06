Умер известный украинский историк и религиовед, который был пленником боевиков "ДНР"

Украинцы один за другим оставляют скорбные комментарии

В Украине на 70 году жизни скончался известный историк и религиовед Игорь Козловский. Смерть мужчины уже подтвердил его сын Александр и коллега Людмила Филипович.

"Папа…Ты был для меня всем миром. Люблю тебя безгранично. Покойся с миром", — пишет Александр Козловский, не раскрывая никаких деталей.

Игорь Козловский с сыном Александром

По словам Филипович, причиной смерти историка стал сердечный приступ. Трагедия случилась в ночь на 6 сентября.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", — пишет она.

Игорь Козловский

Родился в Донецке в 1954 году. Там же и жил до начала войны с рф. Ученый, историк и религиовед, написавший 50 научных работ и более 200 статей. Поддержал Майдан в 2013 и выступал против боевиков "ДНР", за что попал в тюрьму, где пробыл несколько лет (700 дней) и был освобожден 27 декабря 2017 года в результате обмена. По прибытию на подконтрольную территорию Козловский рассказывал об ужасах, которые ему пришлось пережить в плену. Например, одним из случаев, по его словам, было его избиение с мешком на голове. Также террористы имитировали его расстрелы.

Среди известных учеников Козловского – журналист, блогер и писатель Станислав Асеев (тоже был пленником боевиков), муфтий Саид Исмагилов.

Украинцев потрясла трагическая новость о смерти Козловского. Люди один за другим оставляют скорбные комментарии:

Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный украинский актер Юрий Потапенко. Звезде "Молодого театра" было 58 лет.