На фронте погиб муж известной украинской защитницы: проститься с ним пришел и Порошенко (фото)

Муж и жена вместе обороняли Украину от врага

В Киеве попрощались с украинским разведчиком и мужем легендарной защитницы Маруси Звиробий Максимом Никитенко. Воин погиб 26 августа в боях за освобожденное Работино в Запорожской области.

Трагическим известием поделились в пресс-службе партии "Европейская солидарность". А глава партии Петр Порошенко на своей личной странице поделился воспоминаниями о погибшем воине.

Прощание с воином проходило в Михайловском Златоверхом соборе. Провести его в последний путь пришли боевые товарищи из 132 отдельного разведбата и 46-й бригады ДШВ, друзья, родственники, а также глава партии "ЕС" и бывший президент Украины Петр Порошенко.

На своей личной странице в Фейсбук он отметил, что виделся с погибшим воином всего три недели назад, когда тот приехал с фронта, чтобы навестить в больнице жену Марусю Звиробий.

"Снова тяжелая потеря для нашей команды. Не верится. Сегодня мы простились с Максимом Никитенко – отважным воином, разведчиком, командиром, который на штурм всегда шел первым. Он с 30-ки, вся семья у них воюет. Но в первую очередь мои слова поддержки – Марусе Звиробой… Говорят, что командир должен идти в составе ядра группы, а не в дозоре, но это не о Максиме. Он вел за собой своих собратьев… Искренние соболезнования Марусе Зверобой пережить смерть любимого человека", — написал бывший президент Украины.

Максим Никитенко и Маруся Звиробий познакомились в подразделении "Марусины медведи", а спустя некоторое время поженились. В своем Фейсбук украинская защитница кратко написала о том, что человек может умереть столько раз, сколько в его жизни погибло близких и любимых людей.

"Говорят: "Дважды не умирать", неправда. Можно умереть дважды, трижды и десять раз, и сто вместе с погибшими близкими людьми и собратьями. В этой войне мы умираем каждый день. К этому невозможно привыкнуть. К этому нельзя быть готовым. Страна мертвых. А мертвым уже не страшно. Будут идти до конца. Ибо и там свои на небе и здесь на земле", — написала она.

Маруся Звиробий и Максим Никитенко вместе служили

Напомним, что 17 июля 2023 года Маруся Звиробий была ранена под Клещеевкой Донецкой области. Вместе с побратимами она попала под артиллерийский обстрел.

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