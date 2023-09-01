В Полтавской области простились с шестью офицерами, погибшими в авиакатастрофе на Донбассе (фото)

Авиакатастрофа, в которой погибли экипажи двух вертолетов, произошла во время выполнения боевого задания возле села Новоявленка Краматорского района Донецкой области

1 сентября в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Горбановка под Полтавой попрощались с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые 29 августа разбились под Краматорском Донецкой области. Ранее прощаться с военными планировали 1 сентября в Полтаве, возле Свято-Успенского собора ПЦУ, где традиционно проходят отпевания погибших защитников. Но из соображений безопасности место и время панихиды в последний момент сменили. Поэтому на траурном мероприятии присутствовали преимущественно родные и знакомые бойцов.

Погибших отпевали в закрытых гробах, накрытых национальными флагами.

Прощание с погибшими воинами

Спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита назвал Суспільне. Полтава имена и фамилии погибших, до сих пор не разглашавшиеся одним списком. Это пилоты Иван Яровой, Валентин Воробец, Виктор Опанасюк, Владислав Рымарь и бортовые техники Юрий Анисимов и Евгений Кисиль.

Погибшие члены экипажа вертолетов

Провести офицеров в последний путь собрались родственники и близкие

37-летний старший бортовой техник капитан Юрий Анисимов был родом из села Крещатое Решетиловской общины Полтавской области, проживал в Полтаве.

Бортовой техник Юрий Анисимов

23-летний старший лейтенант штурман звена Иван Яровой родился в Харьковской области. Старший лейтенант летчик-штурман вертолета Валентин Воробец был ровесником Ивана.

Штурман Иван Яровой

Капитан Валентин Воробец

Еще двое погибших – 35-летний бортовой техник Евгений Кисиль и 28-летний командир звена Владислав Рымарь – имели звание капитана. Известно, что капитан Рымарь был на последней ротации в Демократической Республике Конго, тогда он был одним из самых молодых пилотов. У него остались жена и дочь.

Бортовой техник Евгений Кисиль

Командир звена Владислав Рымарь

Самій старший из погибших — 56-летний полковник Виктор Опанасюк, был командиром вертолета Ми-8 МТ вертолетного звена вертолетной эскадрильи воинской части А3384. Известно, что опытный пилот за год до трагедии вернулся из-за границы, где принимал участие в гуманитарных миссиях по Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) в Судане, Конго, Уганде. Проживал Герой в Кагарлыке Киевской области, где 2 сентября он обретет вечный покой. В этот день в Кагарлыцкой городской территориальной общине объявлен Днем траура. У Виктора Опанасюка остались жена, сын, невестка и внучки.

Командир вертолета Виктор Опанасюк

По информации спикера 18-й отдельной бригады армейской авиации Евгения Ракиты, авиакатастрофа, в которой погибли экипажи двух вертолетов, произошла во время выполнения боевого задания у села Новоявленка Краматорского района Донецкой области. Экипажи пытались избежать поражения враждебным СУ-25.

Место крушения

Государственное бюро расследований, ведущее расследование авиакатастрофы, сообщило, что особое внимание уделит изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам.

"Также будет изучать версию диверсии или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев", — говорится в заявлении ДБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Как сообщал "Телеграф", в ДБР уделят особое внимание изучению технического состояния вертолетов, разбившихся под Краматорском, и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражение вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.