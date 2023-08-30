Возле Бахмута разбились два украинских боевых вертолета: погибли шесть пилотов

Прощание с пилотами состоится в Полтаве

Шесть украинских пилотов погибли во время авиакатастрофы двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области. Проститься с воинами 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского можно будет 1 сентября в Полтаве.

О трагедии сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах и "Суспільне". Делом занимаются в Государственном бюро расследований.

Катастрофа с участием двух вертолетов военной авиации произошла 29 августа на Бахмутском направлении. Причины ее пока неизвестны, но в результате падения Ми-8 погибли погиб экипаж обоих летательных аппаратов. Также на месте крушения среди обломков нашли тела шестерых летчиков.

Спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита рассказал, что погибшие были офицерами и один из них — родом из Полтавской области, а остальные из других регионов страны. Панихида по погибшим состоится 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора в Полтаве, а хоронить будут по месту жительства.

Имена пилотов не называются в целях безопасности. ГБР уже завело уголовное дело по ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", за что виновным грозит лишение свободы на 5–15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве простились с пилотом Андреем "Джусом", который разбился в Житомирской области. Провести в последний путь воина пришли не только близкие, но и известные личности.