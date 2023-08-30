Біля Бахмута розбилися два українські бойові вертольоти: загинули шість пілотів

Прощання з пілотами відбудеться у Полтаві

Шість українських пілотів загинули під час авіакатастрофи двох вертольотів Мі-8 на Донеччині. Попрощатися з воїнами 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського можна буде 1 вересня у Полтаві.

Про трагедію повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в силових структурах та "Суспільне". Справою займаються у Державному бюро розслідувань.

Катастрофа за участю двох гелікоптерів військової авіації сталася 29 серпня на Бахмутському напрямку. Причини її поки що невідомі, але внаслідок падіння Мі-8 загинули екіпаж обох літальних апаратів. Також на місці аварії серед уламків знайшли тіла шістьох льотчиків.

Спікер 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракита розповів, що загиблі були офіцерами й один із них — родом із Полтавської області, а решта з інших регіонів країни. Панахида за загиблими відбудеться 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору у Полтаві, а ховатимуть за місцем проживання.

Імена пілотів не називаються з метою безпеки. ДБР вже порушило кримінальну справу за ст. 416 КК України "Порушення правил польотів чи підготовки до них", за що винним загрожує позбавлення волі на 5–15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві попрощалися з пілотом Андрієм "Джусом", який розбився на Житомирщині. Провести в останній шлях воїна прийшли не лише близькі, а й відомі особи.