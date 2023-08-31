Загадочное падение вертолетов ВСУ на Донбассе: озвучены официальные версии

Виновным грозит до 15 лет тюрьмы

В ГБР начали расследование по факту авиакатастрофы в небе над Донбассом, где разбились два украинских вертолета Ми-8. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

В пресс-службе ГБР рассказали, что инцидент случился в Краматорском районе во время выполнения летчиками боевого задания. Там официально подтвердили информацию, что, к сожалению, в результате трагедии погибли шесть украинских летчиков.

По словам правоохранителей, в ГБР уделят особое внимание изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

"Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое украинских пилотов.