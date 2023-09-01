На Полтавщині попрощалися з шістьма офіцерами, які загинули в авіакатастрофі на Донбасі (фото)

Авіакатастрофа, в якій загинули екіпажі двох вертольотів, сталася під час виконання бойового завдання біля села Новоявленка Краматорського району на Донеччині

1 вересня у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Горбанівка під Полтавою, попрощалися із екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які 29 серпня розбилися під Краматорськом Донецької області. Раніше прощатися із військовими планували 1 вересня у Полтаві, біля Свято-Успенського собору ПЦУ, де традиційно проходять відспівування загиблих захисників. Але з міркувань безпеки місце і час панахиди в останній момент змінили. Тому на траурному заході були присутні переважно рідні та знайомі бійців.

Загиблих відспівували у закритих домовинах, накритих національними прапорами.

Прощання із загиблими воїнами

Речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта назвав Суспільному. Полтава імена та прізвища загиблих, які досі не розголошувалися одним списком. Це пілоти Іван Яровий, Валентин Воробець, Віктор Опанасюк, Владислав Римар та бортові техніки Юрій Анісімов і Євген Кисіль.

Загиблі члени екіпажу вертольотів

Провести офіцерів у останню путь зібралися родичі та близькі

37-річний старший бортовий технік капітан Юрій Анісімов був родом з села Хрещате Решетилівської громади Полтавської області, мешкав у Полтаві.

Бортовий технік Юрій Анісімов

23-річний старший лейтенант штурман ланки Іван Яровий народився на Харківщині. Старший лейтенант льотчик-штурман вертольота Валентин Воробець був ровесником Івана.

Штурман Іван Яровий

Капітан Валентин Воробець

Ще два загиблих – 35-річний бортовий технік Євген Кисіль та 28-річний командир ланки Владислав Римар — мали звання капітана. Відомо, що капітан Римар був в останній ротації у Демократичній Республіці Конго, тоді він був одним з наймолодших пілотів. У нього лишились дружина і донечка.

Бортовий технік Євген Кисіль

Командир ланки Владислав Римар

Найстарший загиблий ― 56-річний полковник Віктор Опанасюк, був командиром вертольота Мі-8 МТ вертолітної ланки вертолітної ескадрильї військової частини А3384. Відомо, що досвідчений пілот за рік до трагедії повернувся із-за кордону, де він брав участь у гуманітарних місіях за Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) у Судані, Конго, Уганді. Проживав Герой у Кагарлику Київської області, де 2 вересня він знайде вічний спокій. Цього дня у Кагарлицькій міській територіальній громаді оголошено Днем жалоби. У Віктора Опанасюка залишилися дружина, син, невістка та внучки.

Командир вертольота Віктор Опанасюк

За інформацією речника 18-ї окремої бригади армійської авіації Євгена Ракіти, авіакатастрофа, в якій загинули екіпажі двох вертольотів, сталася під час виконання бойового завдання біля села Новоявленка Краматорського району на Донеччині. Екіпажі намагалися уникнути ураження ворожим СУ-25.

Місце катастрофи

Державне бюро розслідувань, яке веде розслідування авіакатастофи, повідомило, що особливу увагу приділить вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. "Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців", — йдеться у заяві ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як повідомляв "Телеграф", у ДБР приділять особливу увагу вивченню технічного стану гелікоптерів, які розбилися під Краматорськом, та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику бортових самописців.