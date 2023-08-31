Загадкове падіння вертольотів ЗСУ на Донбасі: озвучено офіційні версії

Винним загрожує до 15 років ув’язнення

У ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи в небі над Донбасом, де розбилися два українські вертольоти Мі-8. У рамках розслідування вже призначено низку експертиз, проведено невідкладні слідчі дії.

У пресслужбі ДБР розповіли, що інцидент трапився у Краматорському районі під час виконання льотчиками бойового завдання. Там офіційно підтвердили інформацію, що, на жаль, внаслідок трагедії загинули шість українських льотчиків.

За словами правоохоронців, у ДБР приділять особливу увагу вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні спеціалісти проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

"Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє українських пілотів.