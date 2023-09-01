На фронті загинув чоловік відомої української захисниці: попрощатися з ним прийшов і Порошенко (фото)

Чоловік та дружина разом обороняли Україну від ворога

У Києві попрощалися з українським розвідником та чоловіком легендарної захисниці Марусі Звіробій Максимом Нікітенком. Воїн загинув 26 серпня у боях за звільнене Роботине у Запорізькій області.

Трагічною звісткою поділились у пресслужбі партії "Європейська солідарність". А голова партії Петро Порошенко на своїй особистій сторінці поділився спогадами про загиблого воїна.

Прощання з воїном проходило у Михайлівському Золотоверхому соборі. Провести його в останню путь прийшли бойові товариші зі 132 окремого розвідбату та 46-ї бригади ДШВ, друзі, родичі, а також голова партії "ЄС" та колишній президент України Петро Порошенко.

На своїй особистій сторінці у Фейсбук він зазначив, що бачився із загиблим воїном лише три тижні тому, коли той приїхав з фронту, щоб відвідати в лікарні дружину Марусю Звіробій.

"Знову важка втрата для нашої команди. Не віриться. Сьогодні ми попрощалися з Максимом Нікітенком — відважним воїном, розвідником, командиром, який на штурм завжди йшов першим. Він із 30-ки, вся родина у них воює. Але насамперед мої слова підтримки – Марусі Звіробій… Кажуть, що командир має йти у складі ядра групи, а не в дозорі, але це не про Максима. Він вів за собою своїх побратимів… Щирі співчуття Марусі Звіробій пережити смерть коханої людини", – написав колишній президент України.

Максим Нікітенко та Маруся Звіробій познайомилися у підрозділі "Марусині ведмеді", а згодом одружилися. У своєму Фейсбуку українська захисниця коротко написала про те, що людина може померти стільки разів, скільки в її житті загинуло близьких та коханих людей.

"Кажуть "Двічі не вмирати", неправда. Можна вмерти двічі, тричі й десять разів, і сто, разом з загиблими близькими людьми та побратимами. В цій війні ми вмираємо щодня. До цього неможливо звикнути. До цього неможливо бути готовим. Країна мертвих. А мертвим вже не страшно. Йтимуть до кінця. Бо і там свої на небі й тут на землі", — написала вона.

Маруся Звіробій та Максим Нікітенко разом служили

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Маруся Звіробій була поранена під Кліщіївкою Донецької області. Разом із побратимами вона потрапила під артилерійський обстріл.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Полтавщині попрощалися з льотчиками, які розбилися в авіакатастрофі в Донецькій області. Шістьох офіцерів відспівували у закритих трунах, накритих національними прапорами.