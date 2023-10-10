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Тоня Матвієнко після смерті мами присвятила їй зворушливу пісню (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Співачка висловила свій біль у зворушливій пісні, яка доводить до мурашок Новина оновлена 10 жовтня 2023, 14:26
Співачка висловила свій біль у зворушливій пісні, яка доводить до мурашок. Фото https://www.instagram.com/tonya_matvienko/

Артистка поділилася своїм болем у зворушливій пісні

Дочка Народної артистки України та легендарної співачки Ніни Матвієнко Антоніна розділила свій біль втрати з українцями у зворушливій пісні. Артистка опублікувала відео, в якому показала архівні сімейні фотографії та присвятила померлій мамі чуттєву пісню "Сік землі".

"Присвячую мамі", — коротко підписала ролик у своєму Instagram Тоня Матвієнко.

Зазначимо, що напередодні саме Антоніна повідомила про трагедію в сім’ї – Народна артистка України Ніна Матвієнко померла після тяжкої хвороби 8 жовтня 2023 року.

Крім того, Тоня Матвієнко розповіла у соцмережі, де і коли відбудеться прощання з її мамою, і де її поховають. Так, місцем поховання Народної артистки обрали Звіринецький цвинтар у Києві, а похорон відбудеться 11 жовтня.

Українці у коментарях висловлюють свої співчуття та підтримують Тоню Матвієнко:

  • "Прийміть співчуття. Вічна світла пам’ять".
  • "Велика втрата. Дуже шкода... Царство Небесне".
  • "Мої співчуття. Вічна пам’ять".
  • "Квітка-душа" назавжди у наших серцях".
  • "Усім сили! Світла пам’ять!".
  • "Світла пам’ять. Лети найсвітліша душа до Отця Небесного".
  • "Тонечко, тримайтеся. Ви майбутнє нашої країни, продовження маминого таланту. Вічна пам’ять, Ніно Митрофанівно".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські зірки натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко. Відомо, що артистка перенесла дві операції.

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#Тоня Матвієнко #Ніна Матвієнко