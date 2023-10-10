Тоня Матвієнко після смерті мами присвятила їй зворушливу пісню (відео)

Артистка поділилася своїм болем у зворушливій пісні

Дочка Народної артистки України та легендарної співачки Ніни Матвієнко Антоніна розділила свій біль втрати з українцями у зворушливій пісні. Артистка опублікувала відео, в якому показала архівні сімейні фотографії та присвятила померлій мамі чуттєву пісню "Сік землі".

"Присвячую мамі", — коротко підписала ролик у своєму Instagram Тоня Матвієнко.

Зазначимо, що напередодні саме Антоніна повідомила про трагедію в сім’ї – Народна артистка України Ніна Матвієнко померла після тяжкої хвороби 8 жовтня 2023 року.

Крім того, Тоня Матвієнко розповіла у соцмережі, де і коли відбудеться прощання з її мамою, і де її поховають. Так, місцем поховання Народної артистки обрали Звіринецький цвинтар у Києві, а похорон відбудеться 11 жовтня.

Українці у коментарях висловлюють свої співчуття та підтримують Тоню Матвієнко:

"Прийміть співчуття. Вічна світла пам’ять".

"Велика втрата. Дуже шкода... Царство Небесне".

"Мої співчуття. Вічна пам’ять".

"Квітка-душа" назавжди у наших серцях".

"Усім сили! Світла пам’ять!".

"Світла пам’ять. Лети найсвітліша душа до Отця Небесного".

"Тонечко, тримайтеся. Ви майбутнє нашої країни, продовження маминого таланту. Вічна пам’ять, Ніно Митрофанівно".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські зірки натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко. Відомо, що артистка перенесла дві операції.