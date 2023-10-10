Тоня Матвієнко після смерті мами присвятила їй зворушливу пісню (відео)
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Артистка поділилася своїм болем у зворушливій пісні
Дочка Народної артистки України та легендарної співачки Ніни Матвієнко Антоніна розділила свій біль втрати з українцями у зворушливій пісні. Артистка опублікувала відео, в якому показала архівні сімейні фотографії та присвятила померлій мамі чуттєву пісню "Сік землі".
"Присвячую мамі", — коротко підписала ролик у своєму Instagram Тоня Матвієнко.
Зазначимо, що напередодні саме Антоніна повідомила про трагедію в сім’ї – Народна артистка України Ніна Матвієнко померла після тяжкої хвороби 8 жовтня 2023 року.
Крім того, Тоня Матвієнко розповіла у соцмережі, де і коли відбудеться прощання з її мамою, і де її поховають. Так, місцем поховання Народної артистки обрали Звіринецький цвинтар у Києві, а похорон відбудеться 11 жовтня.
Українці у коментарях висловлюють свої співчуття та підтримують Тоню Матвієнко:
- "Прийміть співчуття. Вічна світла пам’ять".
- "Велика втрата. Дуже шкода... Царство Небесне".
- "Мої співчуття. Вічна пам’ять".
- "Квітка-душа" назавжди у наших серцях".
- "Усім сили! Світла пам’ять!".
- "Світла пам’ять. Лети найсвітліша душа до Отця Небесного".
- "Тонечко, тримайтеся. Ви майбутнє нашої країни, продовження маминого таланту. Вічна пам’ять, Ніно Митрофанівно".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські зірки натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко. Відомо, що артистка перенесла дві операції.