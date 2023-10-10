Тоня Матвиенко после смерти мамы посвятила ей трогательную песню (видео)
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Артистка поделилась своей болью в трогательной песне
Дочь Народной артистки Украины и легендарной певицы Нины Матвиенко Антонина разделила свою боль потери с украинцами в трогательной песне. Артистка опубликовала видео, в котором показала архивные семейные фотографии и посвятила умершей маме чувственную песню "Сік землі".
"Посвящаю маме", — коротко подписала ролик в своем Instagram Тоня Матвиенко.
Отметим, что накануне именно Антонина сообщила о трагедии в семье — Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла после тяжелой болезни 8 октября 2023 года.
Кроме того, Тоня Матвиенко рассказала в соцсети, где и когда состоится прощание с ее мамой, и где ее похоронят. Так, местом погребения Народной артистки выбрали Зверинецкое кладбище в Киеве, а похороны состояться днем 11 октября.
Украинцы в комментариях выражают свои соболезнования и поддерживают Тоню Матвиенко:
- "Примите соболезнования. Вечная светлая память".
- "Большая потеря. Очень жаль… Царство Небесное".
- "Мои соболезнования. Вечная память".
- "Квітка-душа" навсегда в наших сердцах".
- "Всем силы! Светлая память!".
- "Светлая память. Лети самая светлая душа к Отцу Небесному".
- "Тонечка, держитесь. Вы будущее нашей страны, продолжение маминого таланта. Вечная память, Нина Митрофановна".
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские звезды намекнули, от чего умерла Нина Матвиенко. Известно, что артистка перенесла две операции.