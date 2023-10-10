Тоня Матвиенко после смерти мамы посвятила ей трогательную песню (видео)

Артистка поделилась своей болью в трогательной песне

Дочь Народной артистки Украины и легендарной певицы Нины Матвиенко Антонина разделила свою боль потери с украинцами в трогательной песне. Артистка опубликовала видео, в котором показала архивные семейные фотографии и посвятила умершей маме чувственную песню "Сік землі".

"Посвящаю маме", — коротко подписала ролик в своем Instagram Тоня Матвиенко.

Отметим, что накануне именно Антонина сообщила о трагедии в семье — Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла после тяжелой болезни 8 октября 2023 года.

Кроме того, Тоня Матвиенко рассказала в соцсети, где и когда состоится прощание с ее мамой, и где ее похоронят. Так, местом погребения Народной артистки выбрали Зверинецкое кладбище в Киеве, а похороны состояться днем 11 октября.

Украинцы в комментариях выражают свои соболезнования и поддерживают Тоню Матвиенко:

"Примите соболезнования. Вечная светлая память".

"Большая потеря. Очень жаль… Царство Небесное".

"Мои соболезнования. Вечная память".

"Квітка-душа" навсегда в наших сердцах".

"Всем силы! Светлая память!".

"Светлая память. Лети самая светлая душа к Отцу Небесному".

"Тонечка, держитесь. Вы будущее нашей страны, продолжение маминого таланта. Вечная память, Нина Митрофановна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские звезды намекнули, от чего умерла Нина Матвиенко. Известно, что артистка перенесла две операции.