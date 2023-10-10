Укр

Тоня Матвиенко после смерти мамы посвятила ей трогательную песню (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Певица выразила свою боль в трогательной песне, которая доводит до мурашек Новость обновлена 10 октября 2023, 14:26
Певица выразила свою боль в трогательной песне, которая доводит до мурашек. Фото https://www.instagram.com/tonya_matvienko/

Артистка поделилась своей болью в трогательной песне

Дочь Народной артистки Украины и легендарной певицы Нины Матвиенко Антонина разделила свою боль потери с украинцами в трогательной песне. Артистка опубликовала видео, в котором показала архивные семейные фотографии и посвятила умершей маме чувственную песню "Сік землі".

"Посвящаю маме", — коротко подписала ролик в своем Instagram Тоня Матвиенко.

Отметим, что накануне именно Антонина сообщила о трагедии в семье — Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла после тяжелой болезни 8 октября 2023 года.

Кроме того, Тоня Матвиенко рассказала в соцсети, где и когда состоится прощание с ее мамой, и где ее похоронят. Так, местом погребения Народной артистки выбрали Зверинецкое кладбище в Киеве, а похороны состояться днем 11 октября.

Украинцы в комментариях выражают свои соболезнования и поддерживают Тоню Матвиенко:

  • "Примите соболезнования. Вечная светлая память".
  • "Большая потеря. Очень жаль… Царство Небесное".
  • "Мои соболезнования. Вечная память".
  • "Квітка-душа" навсегда в наших сердцах".
  • "Всем силы! Светлая память!".
  • "Светлая память. Лети самая светлая душа к Отцу Небесному".
  • "Тонечка, держитесь. Вы будущее нашей страны, продолжение маминого таланта. Вечная память, Нина Митрофановна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские звезды намекнули, от чего умерла Нина Матвиенко. Известно, что артистка перенесла две операции.

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#Тоня Матвиенко #Нина Матвиенко