"Ей делали операцию, а потом — вторую": звезды намекнули, от чего умерла Нина Матвиенко

Не стало народной любимицы в больнице

В воскресенье, 8 октября, украинцев потрясла новость о смерти народной любимицы, певицы и актрисы Нины Матвиенко. Причина смерти эти дни не разглашалась, но ее близкие подруги рассказали, что 75-летняя артистка серьезно болела.

Звезды поделились с изданием obozrevatel, что Нина Митрофановна сражалась с серьезным заболеванием, перенесла несколько операций и ушла из жизни в больнице. Друзья и коллеги артистки всегда сохраняли надежду на чудо и ее выздоровление до последнего момента.

"Она ведь очень сильная, сколько всего пережила – и выстояла. Надеялась, что внутренняя сила поможет ей преодолеть болезнь… Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я спрашивала Тоню, можно ли приехать в больницу, ответила, что мама не хочет, чтобы ее видели такой", – сказала певица Анжелика Рудницкая.

Народная артистка Украины Валентина Ковальская поделилась, что Матвиенко сделали две операции: "Делали операцию на поджелудочной, а потом будто бы на почках. Уточнения, чем именно болеет, не было".

"Я тоже долго молчала о своей болезни. Я считаю, что такие болезни – это вина людей, которые завидуют и ненавидят, – они посылают ужасную энергию на людей, которые открыты душой и сердцем. Рак сам по себе не появляется – это на совести плохих людей", — заявила певица Оксана Муха.

Актриса Ольга Сумская в свою очередь добавила, что в последний раз она общалась с 75-летней артисткой еще в августе. Тогда Матвиенко прислала подруге фото, на котором она с короткой стрижкой. "Я спросила, что произошло: такое решительное изменение. Она: "Не переживай, все хорошо. Надоели длинные волосы". А я не решилась лезть в душу", — сказала актриса.

Напомним, эта трагедия опечалила всех поклонников известной певицы. Заслуженной артистке должно было исполниться 76 лет во вторник, 10 октября. Украинцы были восхищены Матвиенко, особенно ее голосом и волшебными песнями. Мы писали подробнее о композициях, которые завоевали сердца украинцев и за которые они полюбили эту легендарную певицу.