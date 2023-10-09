"Їй робили операцію, а потім — другу": зірки натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко

Не стало народної улюблениці у лікарні

У неділю, 8 жовтня, українців вразила новина про смерть народної улюблениці, співачки та актриси Ніни Матвієнко. Причина смерті ці дні не розголошувалась, але її близькі подруги розповіли, що 75-річна артистка серйозно хворіла.

Зірки поділилися з виданням obezrevatel, що Ніна Митрофанівна боролася із серйозним захворюванням, перенесла кілька операцій і пішла з життя в лікарні. Друзі та колеги артистки завжди зберігали надію на диво та її одужання до останнього моменту.

"Вона ж дуже сильна, скільки всього пережила – і вистояла. Сподівалася, що внутрішня сила допоможе їй подолати хворобу… Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню, відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою", – сказала співачка Анжеліка Рудницька.

Народна артистка України Валентина Ковальська поділилася, що Матвієнко зробили дві операції: "Робили операцію на підшлунковій, а потім ніби на нирках. Уточнення, чим саме хворіє, не було".

"Я теж довго мовчала про свою хворобу. Я вважаю, що такі хвороби є виною людей, які заздрять та ненавидять – вони посилають жахливу енергію на людей, які відкриті душею та серцем. Рак сам по собі не з’являється – це на совісті поганих людей", — заявила співачка Оксана Муха.

Актриса Ольга Сумська своєю чергою додала, що востаннє вона спілкувалася із 75-річною артисткою ще у серпні. Тоді Матвієнко надіслала подрузі фото, на якому вона із короткою стрижкою. "Я запитала, що сталося: така рішуча зміна. Вона: "Не переживай, все добре. Набридло довге волосся". А я не наважилася лізти в душу", — сказала актриса.

Нагадаємо, ця трагедія засмутила всіх шанувальників відомої співачки. Заслуженій артистці мало виповнитися 76 років у вівторок, 10 жовтня. Українці були захоплені Матвієнко, особливо її голосом та чарівними піснями. Ми писали докладніше про композиції, які завоювали серця українців і за які вони полюбили цю легендарну співачку.