Похорони Ніни Матвієнко: дата і місце прощання з легендарною артисткою

Артистка не дожила до дня народження кілька днів

Стали відомі час та місце прощання легендарної співачки та актриси Ніни Матвієнко. Про смерть 75-річної артистки у неділю, 8 жовтня, повідомила її донька, українська виконавиця Тоня Матвієнко.

Вона звернулася до підписників в Інстаграмі та розповіла, що прощання з Ніною Митрофанівною відбудеться у середу, 11 жовтня, у приміщенні Національної філармонії України в Києві. Поховають зірку на Звіринецькому кладовищі.

Попрощатися з Матвієнко можна буде з 11:00 до 13:00. До посту в соцмережі було прикріплено архівне фото виконавиці, зроблене у її молоді роки.

З Ніною Матвієнко можна попрощатися у середу, 11 жовтня

Нагадаємо, ця трагедія засмутила всіх шанувальників відомої співачки. Заслуженій артистці мало виповнитися 76 років у вівторок, 10 жовтня.

Українці були захоплені Матвієнко, особливо її голосом та чарівними піснями. У репертуарі зірки — народні пісні, включаючи обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади та українські пісні XVII—XVIII століть. Ми писали докладніше про композиції, які завоювали серця українців і за які вони полюбили цю легендарну співачку.