Похороны Нины Матвиенко: дата и место прощания с легендарной артисткой

Артистка не дожила до дня рождения пару дней

Стали известны время и место прощания легендарной певицы и актрисы Нины Матвиенко. О смерти 75-летней артистки в воскресенье, 8 октября, сообщила ее дочь, украинская исполнительница Тоня Матвиенко.

Она обратилась к подписчикам в Инстаграме, и рассказала, что прощание с Ниной Митрофановной состоится в среду, 11 октября, в помещении Национальной филармонии Украины в Киеве. Похоронят звезду на Зверинецком кладбище.

Проститься с Матвиенко можно будет с 11:00 до 13:00. К посту в соцсети было прикреплено архивное фото исполнительницы, сделанное в ее молодые года.

С Ниной Матвиенко можно проститься в среду, 11 октября

Напомним, эта трагедия опечалила всех поклонников известной певицы. Заслуженной артистке должно было исполниться 76 лет во вторник, 10 октября.

Украинцы были восхищены Матвиенко, особенно ее голосом и волшебными песнями. В репертуаре звезды — народные песни, включая обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады и также украинские песни XVII—XVIII веков. Мы писали подробнее о композициях, которые завоевали сердца украинцев и за которые они полюбили эту легендарную певицу.