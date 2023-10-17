Що відомо про кар’єру, політичне життя та скандали Сергія Сивохи

Вранці 17 жовтня пішов із життя Сергій Сивохо, український шоумен та колишній радник секретаря Ради національної безпеки та оборони. "Телеграф" вирішив згадати, яким був життєвий шлях артиста від участі у КВК до політичної діяльності та гучних скандалів.

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Навчаючись у школі у своєму рідному місті, він отримав також професію "водій-автомеханік". Навчався у слюсаря-деревопротезиста, вивчаючи майстерність створення протезів на ортопедичному заводі. Також він закінчив музичну школу за класом баяна.

Після служби в армії майбутній шоумен закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Через деякий час він здобув другу освіту за напрямом "економіст-юрисконсульт".

Творче життя Сергія Сивохи

Свою кар’єру він розпочав із КВК. Ще студентом Донецького політехнічного інституту Сивохо захопився цим напрямом і став виступати. Наприкінці 1980-х — початку 1990-х років він став одним із найкращих гравців КВК і набув великої популярності. До речі, Сивохо першим показав музичну пародію у рамках цього шоу.

КВК став лише першою сходинкою до великої кар’єри. У 1990 році він отримав нагороду найкращого шоумена "Останкіно". Потім рід діяльності артиста трохи змінився — він перейшов на радіо та телебачення. Деякий час Сивохо вів програми на цьому радіо, а потім був ведучим таких телепрограм:

"Раз на тиждень" (РТР, ТВ-6 Москва),

"Біс" (ТВ-6 Москва),

"Як стати зіркою! (1+1, ТВ-6 Москва)",

"Приховані камери (1+1 та СТС)",

"Мій дім із краю" на телеканалі "Інтер".

Сергій Сивохо у передачі "Приховані камери". 2001 рік

У 2000-х роках Сиохо був співвласником та продюсером донецького "Мега-радіо". На ньому він виступав радіоведучим в образі Джедая Суржика.

Також телеведучий брав участь у телепередачах "Раз на тиждень" та "ОСП-Студія". У період з 2009 до 2010 року був учасником гумористичної передачі "На кухні.tv".

З 2011 до 2013 року Сергій Сивохо був креативним продюсером програми "Велика різниця по-українськи". Тоді ж був капітаном команди телеканалу Інтер у проекті "Що? Де? Коли?" та ведучим програми "Вирваний з натовпу" на тому ж каналі.

З 2015 до 2017, а потім і у 2019 роках був членом журі проекту "Ліга сміху". Водночас у 2015 році вів програму "Хто прийшов до Сивохо?" на Радіо п’ятниця.

Сергій Сивохо був актором кіно. Він отримував як великі ролі, так і епізодичні в серіалах. Повний список фільмів та серіалів за його участю:

1990 – "Імітатор";

1994 — "Капітан Крокус і Таємниця маленьких змовників" (Бувалий);

2001 – "Писаки" – Сергій Анатолійович (продюсер);

1995 — "Об’єкт J" (Андрій);

2003 — "Богдан Хмельницький" (полковник Заславський);

2004 — "Алі-Баба і сорок розбійників" (тесть Алі-Баби);

2007 — "Один у Новорічну ніч";

2008 — "Моя прекрасна няня";

2008 — Щасливі разом (ведучий дитячої програми в одній із серій).

Сергій Сивохо у фільмі "Богдан Хмельницький" у ролі полковника Заславського. 2006 рік

Політичний шлях Сергія Сивохи

З політикою Сивохо пов’язав своє життя у 2014 році. Тоді він брав участь в акціях Антимайдану на стороні Партії регіонів проти Революції Гідності. А у 2019 році на президентських виборах активно підтримував кандидатуру Володимира Зеленського.

Того ж 2019-го Сивохо балотувався від партії "Слуга народу" (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина). Однак депутатом тоді він так і не став.

У рамках своєї агітації шоумен проводив разом із політичним консультантом "команди Зеленського" Дмитром Разумковим круглі столи з реінтеграції та відновлення Донбасу.

21 жовтня 2019 року Сивохо став радником Секретаря Ради національної безпеки та оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу та був ним до березня 2020 року.

Скандали

Крім творчої діяльності, в якій Сергій Сивохо безперечно досяг успіху, у його житті мали місце й різноманітні скандали. Здебільшого вони пов’язані з політичною діяльністю.

Так, наприклад, у 2019 році під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов’язана з відомим ОПЗЖшником Віктором Медведчуком, отримувала замовлення писати про Сивоху коментарі у Facebook від імені ботів на його підтримку. Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідство.Інфо" та Hromadske під назвою "Я — бот".

Також у березні 2020 року ветерани полку "Азов" буквально виштовхали Сергія Сивоху, який на той час був радником секретаря РНБО, з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі. Про це писало видання BBC News Україна.

Вся річ у тому, що ветерани дорікнули артисту в тому, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не війну росії проти України як такої.

Після словесної суперечки ветерани почали виштовхувати Сивоху зі словами "до побачення", пропонуючи йому виїхати до Ростова.

Скріншот відео

Варто додати, що Національну платформу примирення та єдності створила команда Сивохо у рамках виконання ініціатив Президента Володимира Зеленського щодо розробки дієвої політики гуманітарної реінтеграції Донбасу.

Родина

Сергій Сивохо був одружений із жінкою, на ім'я Тетяна. Вона також працювала на телебаченні та вела програму новин. З нею вони познайомилися під час однієї зі зйомок. У пари є син Савва.

Сергій Сивохо з дружиною Тетяною

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 17 жовтня в мережі стали з’являтися повідомлення в мережі від пропагандистів про те, що Сергій Сивохо помер. При цьому версії були різні — хтось писав, що він перебуває у критичному стані, а дехто вже писав прощальні пости. Невдовзі інформацію про його смерть таки було підтверджено.