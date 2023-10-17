Что известно о карьере, политической жизни и скандалах Сергея Сивохи

Утром 17 октября ушел из жизни Сергей Сивохо, украинский шоумен и бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны. "Телеграф" решил вспомнить, каким был жизненный путь артиста от участия в КВН до политической деятельности и громких скандалов.

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Учась в школе в своем родном городе он получил также профессию "водитель-автомеханик". Учился у слесаря-деревопротезиста, изучая мастерство создания протезов на ортопедическом заводе. Также он окончил музыкальную школу по классу баяна.

После службы в армии будущий шоумен окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург. Спустя некоторое время он получил второе образование по направлению "экономист-юрисконсульт".

Творческая жизнь Сергея Сивохи

Свою карьеру он начал с КВН. Еще будучи студентом Донецкого политехнического института Сивохо увлекся этим направлением и стал выступать. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он стал одним из лучших игроков КВН и обрел большую популярность. К слову, Сивохо первый показал музыкальную пародию в рамках этого шоу.

КВН стал только первой ступенькой к большой карьере. В 1990 году он получил награду лучшего шоумена "Останкино". Затем род деятельности артиста немного изменился — он перешел на радио и телевидение. Некоторое время Сивохо вел программы на этом радио, а затем был ведущим таких телепрограмм:

"Раз в неделю" (РТР, ТВ-6 Москва),

"Бес" (ТВ-6 Москва),

"Как стать звездой! (1+1, ТВ-6 Москва)",

"Скрытые камеры (1+1 и СТС)",

"Мой дом с краю" на телеканале "Интер".

Сергей Сивохо в передаче "Скрытые камеры". 2001 год

В 2000х годах Сивохо был совладельцем и продюсером донецкого "Мега-радио". На нём он выступал радиоведущим в образе Джедая Суржика.

Также телеведущий принимал участие в телепередачах "Раз в неделю" и "ОСП-Студия". В период с 2009 по 2010 год был участником юмористической передачи "На кухне.tv".

С 2011 по 2013 год Сергей Сивохо был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Тогда же был капитаном команды телеканала Интер в проекте "Что? Где? Когда?" и ведущим программы "Вырванный из толпы" на том же канале.

С 2015 по 2017, а затем и в 2019 годах был членом жюри проекта "Лига смеха". В то же время в 2015 году вел программу "Кто пришел к Сивохо?" на Радио пятница.

При этом Сергей Сивохо был актером кино. Он получал как большие роли, так и эпизодические в сериалах. Полный список фильмов и сериалов с его участием:

1990 – "Имитатор";

1994 — "Капитан Крокус и Тайна маленьких заговорщиков" (Бывалый);

2001 – "Писаки" – Сергей Анатольевич (продюсер);

1995 — "Объект J" (Андрей);

2003 — "Богдан Хмельницкий" (полковник Заславский);

2004 — "Али-Баба и сорок разбойников" (тесть Али-Бабы);

2007 — "Один в Новогоднюю ночь";

2008 — "Моя прекрасная няня";

2008 — Счастливы вместе (ведущий детской программы в одной из серий).

Сергей Сивохо в фильме "Богдан Хмельницкий" в роли полковника Заславского. 2006 год

Политический путь Сергея Сивохи

С политикой Сивохо связал свою жизнь в 2014 году. Тогда он принимал участие в акциях Антимайдана на стороне Партии регионов против Революции Достоинства. А в 2019 году на президентских выборах активно поддерживал кандидатуру Владимира Зеленского.

В том же 2019-ом Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа" (округ № 49 Константиновка и Дружковка, Донетчина). Однако депутатом тогда он так и не стал.

В рамках своей агитации шоумен проводил вместе с политическим консультантом "команды Зеленского" Дмитрием Разумковым круглые столы по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

21 октября 2019 года Сивохо стал советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и был им по март 2020 года.

Скандалы

Помимо творческой деятельности, в которой Сергей Сивохо определенно преуспел, в его жизни имели место и различного рода скандалы. В основном, они связаны с политической деятельностью.

Так, к примеру, в 2019 году во время предвыборной кампании киевская PR-компания Pragmatico, связанная с небезызвестным ОПЗЖшником Виктором Медведчуком, получала заказы писать о Сивохе комментарии в Facebook от имени ботов в его поддержку. Об этом говорится в совместном расследовании "Слідство.Інфо" и Hromadske под названием "Я — бот".

Также в марте 2020 года ветераны полка "Азов" буквально вытолкали Сергея Сивохо, который на то время был советником секретаря СНБО, с его же собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе. Об этом писало издание ВВС News Украина.

Все дело в том, что ветераны упрекнули артиста в том, что он говорит о внутреннем конфликте, а не войне россии против Украины как таковой.

После словесной перепалки ветераны стали выталкивать Сивоху со словами "до свидания", предлагая ему уехать в Ростов.

Скриншот видео

Стоит добавить, что Национальную платформу примирения и единства создала команда Сивохо в рамках выполнения инициатив Президента Владимира Зеленского по разработке действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса.

Семья

Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Она также работала на телевидении и вела программу новостей. С ней они познакомились во время одной из съемок. У пары есть сын Савва.

Сергей Сивохо с супругой Татьяной

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 17 октября в сети стали появляться сообщения в сети от пропагандистов о том, что Сергей Сивохо умер. При этом версии были разные — кто-то писал, что он находится в критическом состоянии, а некоторые уже писали прощальные посты. Вскоре информация о его смерти таки была подтверждена.