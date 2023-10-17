Сергей Сивохо умер: появилось подтверждение

Жизнь шоумена оборвалась на 55 году

Информация о смерти Сергея Сивохи, украинского телеведущего, игрока КВН и бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, подтвердилась. Его сердце перестало биться 17 октября в 5:40.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе артиста. Отметим, что причина смерти пока не называется. Ранее в СМИ писали о том, что у Сивохи была тяжелая болезнь.

До этого пропагандисты в сети заявляли, что Сергей Сивохо якобы находится в больнице в критическом состоянии и его будут отключать от системы поддержки жизни. Также появлялась информация, что у шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Однако подтверждений этому нет.

В то же время OBOZREVATEL пишет, что причиной смерти шоумена стала болезнь легких, которая была хронической. Он умер в Германии, а не в Донецке, как в сети ранее сообщали пропагандисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября умерла герой Украины, известная актриса и певица Нина Матвиенко. О трагедии сообщила ее дочь. Артистке было 75 лет.