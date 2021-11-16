Сивохо допустил, что окружение Зеленского его подставляет

Экс-советник секретаря СНБО обеспокоен, что на решениях этого органа стоят подписи не Данилова, а именно Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может пострадать от действий своих же людей.

Такое предположение сделал в интервью "Телеграфу" актер и телеведущий Сергей Сивохо, который до президентства Зеленского сотрудничал с ним, а после его победы некоторое время был советником секретаря СНБО.

По словам Сивохо, он очень обеспокоен тем, что решения СНБО подписывает не его глава Алексей Данилов, а президент.

"Я думаю, что его (Зеленского — ред.) подставляют, — говорит Сергей Сивохо. — Я не понимаю, в каких условиях он сейчас находится. И повестка может формироваться окружающими его людьми в их пользу".

Ранее мы сообщали о том, что Сивохо, отвечая на вопрос о "предохранителях" от сепаратистов для парламента, вспомнил старое скандальное высказывание экс-главы МВД Арсена Авакова.

Читайте также: Категория Политика Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют" Сергей Сивохо – в прошлом актер и телеведущий, а также, экс-советник секретаря СНБО. Этот пост он покинул после скандала с презентацией своей Национальной платформы примирения и единства. Сейчас Сергей Анатольевич снова вернулся в информпространство, в частности, продвигает свои модели реинтеграции Донбасса и свой вариант законопроекта о "переходном периоде".

Напомним, в ВРУ подали законопроект про реинтеграцию оккупированных территорий, в частности в Донецкой и Луганской областях. Инициатором стала депутат от Луганской области Виктория Гриб, а соавторами — ОО "Национальная платформа примирения и единства" Сергея Сивохо.