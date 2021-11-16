Укр

Сивохо допустил, что окружение Зеленского его подставляет

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Экс-шоумен считает, что Зеленский может пострадать от своих же Новость обновлена 16 ноября 2021, 14:03
Экс-шоумен считает, что Зеленский может пострадать от своих же

Экс-советник секретаря СНБО обеспокоен, что на решениях этого органа стоят подписи не Данилова, а именно Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может пострадать от действий своих же людей.

Такое предположение сделал в интервью "Телеграфу" актер и телеведущий Сергей Сивохо, который до президентства Зеленского сотрудничал с ним, а после его победы некоторое время был советником секретаря СНБО. 

По словам Сивохо, он очень обеспокоен тем, что решения СНБО подписывает не его глава Алексей Данилов, а президент.

"Я думаю, что его (Зеленского — ред.) подставляют, — говорит Сергей Сивохо. — Я не понимаю, в каких условиях он сейчас находится. И повестка может формироваться окружающими его людьми в их пользу".

Ранее мы сообщали о том, что Сивохо, отвечая на вопрос о "предохранителях" от сепаратистов для парламента, вспомнил старое скандальное высказывание экс-главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, в ВРУ подали законопроект про реинтеграцию оккупированных территорий, в частности в Донецкой и Луганской областях. Инициатором стала депутат от Луганской области Виктория Гриб, а соавторами — ОО "Национальная платформа примирения и единства" Сергея Сивохо.

Теги:
#СНБО #Владимир Зеленский #Сергей Сивохо #Алексей Данилов
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