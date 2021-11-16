Укр

Сивохо припомнил Авакову "законную победу сепаров" на Донбассе

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Сергей Сивохо разоткровенничался о выборах в украинский парламент Новость обновлена 16 ноября 2021, 09:55
Сергей Сивохо разоткровенничался о выборах в украинский парламент

Украинский политик говорит, что не понимает, как можно голосовать под дулами автомата

Защиты от того, чтобы в Раду по итогам выборов не попадали сторонники страны-агрессора — России — к сожалению, нет. 

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" актер и телеведущий, а также, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Отвечая на вопрос о "предохранителях" от сепаратистов для парламента, Сивохо вспомнил старое высказывание экс-главы МВД Арсена Авакова. 

"А вы слышали, как Арсен Аваков сказал об этом: "Победят местные, пусть Бог простит, сепары. Меня это устраивает. Это будет в рамках законов Украины". Я вообще не понимаю смысла выражения "голосование под дулами автомата". Любое голосование – сугубо тайное дело", — считает бывший шоумен, который ныне продвигает свои модели реинтеграции Донбасса и свой вариант законопроекта о "переходном периоде".

Полное интервью читайте на нашем сайте.

Напомним, в ВРУ подали законопроект про реинтеграцию оккупированных территорий, в частности в Донецкой и Луганской областях. Инициатором стала депутат от Луганской области Виктория Гриб, а соавторами — ОО "Национальная платформа примирения и единства" Сергея Сивохо.

Теги:
#СНБО #Рада #Арсен Аваков #Сергей Сивохо
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