Сивохо пригадав Авакову "законну перемогу сепарів" на Донбасі

Український політик каже, що не розуміє, як можна голосувати під дулами автомата

Захисту від того, щоб до Ради за підсумками виборів не потрапляли прихильники країни-агресора — Росії, на жаль, немає.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Відповідаючи на запитання про "запобіжники" від сепаратистів для парламенту, Сивохо згадав старе висловлювання екс-глави МВС Арсена Авакова.

"А ви чули, як Арсен Аваков сказав про це: "Переможуть місцеві, нехай Бог простить, сепари. Мене це влаштовує. Це буде в рамках законів України". Я взагалі не розумію сенсу вираження "голосування під дулами автомата". Будь-яке голосування – суто таємна справа", — вважає колишній шоумен, який нині просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період" .

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Читайте також: Категорія Політика Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють" Сергій Сивохо – у минулому актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО. Цю посаду він залишив після скандалу з презентацією своєї Національної платформи примирення та єдності. Зараз Сергій Анатолійович знову повернувся до інформпростору, зокрема, просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період".

Нагадаємо, у ВРУ подали законопроект про реінтеграцію окупованих територій, зокрема у Донецькій та Луганській областях. Ініціатором стала депутат від Луганської області Вікторія Гриб, а співавторами — ГО "Національна платформа примирення та єдності" Сергія Сивохо.