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Сивохо пригадав Авакову "законну перемогу сепарів" на Донбасі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Сергій Сивохо говорив відверто про вибори до українського парламенту Новина оновлена 16 листопада 2021, 09:55
Сергій Сивохо говорив відверто про вибори до українського парламенту

Український політик каже, що не розуміє, як можна голосувати під дулами автомата

Захисту від того, щоб до Ради за підсумками виборів не потрапляли прихильники країни-агресора — Росії, на жаль, немає.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Відповідаючи на запитання про "запобіжники" від сепаратистів для парламенту, Сивохо згадав старе висловлювання екс-глави МВС Арсена Авакова.

"А ви чули, як Арсен Аваков сказав про це: "Переможуть місцеві, нехай Бог простить, сепари. Мене це влаштовує. Це буде в рамках законів України". Я взагалі не розумію сенсу вираження "голосування під дулами автомата". Будь-яке голосування – суто таємна справа", — вважає колишній шоумен, який нині просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період" .

Повне інтерв’ю читайте на нашому сайті.

Нагадаємо, у ВРУ подали законопроект про реінтеграцію окупованих територій, зокрема у Донецькій та Луганській областях. Ініціатором стала депутат від Луганської області Вікторія Гриб, а співавторами — ГО "Національна платформа примирення та єдності" Сергія Сивохо.

Теги:
#РНБО #Рада #Арсен Аваков #Сергій Сивохо
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