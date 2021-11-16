Сивохо припустив, що оточення Зеленського його підставляє

Екс-радник секретаря РНБО стурбований, що на рішеннях цього органу стоять підписи не Данилова, а саме Зеленського

Президент України Володимир Зеленський може постраждати від дій своїх людей.

Таке припущення зробив в інтерв’ю "Телеграфу" актор та телеведучий Сергій Сивохо, який до президентства Зеленського співпрацював із ним, а після його перемоги якийсь час був радником секретаря РНБО.

За словами Сивохо, він дуже стурбований тим, що рішення РНБО підписує не його голова Олексій Данилов, а президент.

"Я думаю, що його (Зеленського — ред.) підставляють, — каже Сергій Сивохо. — Я не розумію, в яких умовах він зараз перебуває. І повістка може формуватися людьми, які його оточують, на їхню користь".

Раніше ми повідомляли про те, що Сивохо, відповідаючи на запитання про "запобіжники" від сепаратистів для парламенту, згадав старий скандальний вислів екс-глави МВС Арсена Авакова.

Читайте також: Категорія Політика Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють" Сергій Сивохо – у минулому актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО. Цю посаду він залишив після скандалу з презентацією своєї Національної платформи примирення та єдності. Зараз Сергій Анатолійович знову повернувся до інформпростору, зокрема, просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період".

Нагадаємо, у ВРУ подали законопроект про реінтеграцію окупованих територій, зокрема у Донецькій та Луганській областях. Ініціатором стала депутат від Луганської області Вікторія Гриб, а співавторами — ГО "Національна платформа примирення та єдності" Сергія Сивохо.