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Сивохо припустив, що оточення Зеленського його підставляє

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Екс-шоумен вважає, що Зеленський може постраждати від своїх же Новина оновлена 16 листопада 2021, 14:03
Екс-шоумен вважає, що Зеленський може постраждати від своїх же

Екс-радник секретаря РНБО стурбований, що на рішеннях цього органу стоять підписи не Данилова, а саме Зеленського

Президент України Володимир Зеленський може постраждати від дій своїх людей.

Таке припущення зробив в інтерв’ю "Телеграфу" актор та телеведучий Сергій Сивохо, який до президентства Зеленського співпрацював із ним, а після його перемоги якийсь час був радником секретаря РНБО.

За словами Сивохо, він дуже стурбований тим, що рішення РНБО підписує не його голова Олексій Данилов, а президент.

"Я думаю, що його (Зеленського — ред.) підставляють, — каже Сергій Сивохо. — Я не розумію, в яких умовах він зараз перебуває. І повістка може формуватися людьми, які його оточують, на їхню користь".

Раніше ми повідомляли про те, що Сивохо, відповідаючи на запитання про "запобіжники" від сепаратистів для парламенту, згадав старий скандальний вислів екс-глави МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, у ВРУ подали законопроект про реінтеграцію окупованих територій, зокрема у Донецькій та Луганській областях. Ініціатором стала депутат від Луганської області Вікторія Гриб, а співавторами — ГО "Національна платформа примирення та єдності" Сергія Сивохо.

Теги:
#РНБО #Володимир Зеленський #Сергій Сивохо #Олексій Данилов
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