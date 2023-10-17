"Примирение с Донбассом" и "воинственное меньшинство". Подборка скандальных цитат Сергея Сивохо

За время своей деятельности в политике Сивохо попадал под шквал критики за высказывания по поводу войны на Донбассе

На 55-м году жизни скончался Сергей Сивохо, украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО. За время своей карьеры юморист получил широкую популярность благодаря участию в развлекательных телепередачах, таких как "Скрытые камеры", "Как стать звездой", "Моя хата с краю", "Что? Где? Когда?". Политическая карьера Сивохо была не менее яркой, однако резонанс приносила скорее неоднозначная реакция на его взгляды и цитаты.

Сначала он принимал участие в акциях Антимайдана на стороне "Партии регионов", в октябре 2019 стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В начале 2020 Сивохо анонсировал запуск "Национальной платформы примирения и единства на Донбассе", но ее презентация закончилась схваткой с ветеранами "Азова". Бойцов возмутили высказывания Сивохо о "внутреннем конфликте", а не о войне. "Телеграф" собрал самые известные цитаты Сергея Сивохо:

"Закончить войну в головах"

Сивохо часто повторял тезис о том, что он хочет закончить войну в головах, что вызвало неоднозначную реакцию. Об этом он впервые публично сказал в день своего назначения советником секретаря СНБО, и впоследствии объяснил, что имел в виду, в интервью Олесе Бацман:

"Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", — отмечал он. На вопрос, удалось ли ему за время работы в СНБО "хоть немного закончить войну в голове одного конкретного человека, которого зовут владимир путин", он сказал, что у него нет желания заканчивать войну в голове путина, а есть желание закончить войну в головах жителей Украины. Мол, после многих лет " пропаганды с той и этой стороны", им нужно привести голову в порядок и начинать жить друг с другом.

Вот еще одна его цитата о войне в головах:

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны", – заявлял Сивохо.

Воинственное меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику

Эти слова Сивохо о "воинственном меньшинстве" были сказаны во время его работы в должности советника секретаря СНБО, а именно во время анонса создания Национальной платформы примирения и единства, 31 октября 2019 года. Их очень неоднозначно восприняли в социальных сетях и подвергли критике.

Так, Сивохо подчеркнул, что "большинство украинцев хотят именно этого (мира, — ред.), но воинственное меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику" :

"Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", – добавив, что целью ее будет "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

О "разнообразии" и языке

На том же выступлении он сравнил лозунг о том, что сила Европы заключается в ее разнообразии с какой-то "разной Украиной", которая стала такой из-за влияния российской пропаганды. Мол, чтобы стать мирной и свободной европейской страной, нужно прекратить говорить на языке ненависти и навешивать ярлыки.

"Да, мы разные, мы говорим на разных языках, придерживаемся разных традиций, уважаем разных героев, но в этом разнообразии – наша сила. Нужно снова научиться слушать и слышать друг друга", – сказал он.

Война на Донбассе была внутренним конфликтом

Сивохо называл боевые действия на Донбассе внутренним конфликтом. Вот его цитата во время работы советником секретаря СНБО, прозвучавшая в контексте будущего вступления Украины в НАТО.

"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, так оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", — сказал Сивохо.

А вот здесь, в уже упомянутом интервью Бацман он подробнее объяснил логику своих взглядов:

"Первый слой – это Украина-россия. Второй слой – это россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это силы, которые подталкивают к конфликту Украина-Украина. С той и с этой стороны. Потому что мы имеем дело с гибридной войной. Один из ее способов – это инициация страной-агрессором конфликта и поддержание его".

Слова о внутренней войне вызвали возмущение ветеранов АТО из батальона "Азов", лично пришедших выразить ему свое недовольство на официальную презентацию Национальной платформы примирения и единства. Они начали спрашивать у Сивохо, почему он не называет россию агрессором и сорвали мероприятие.

Некоторым мир не нужен

После этого случая Сивохо сделал сообщение в Facebook, в котором раскритиковал ветеранов:

"Некоторым людям не нужен мир. Они хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Продолжаем нашу работу и наш диалог. Спасибо всем, кто пришел сегодня! Журналистам, нашим единомышленникам и партнерам! Мира нам", — написал Сивохо.

Сивохо обвинил ветеранов в том, что они хотят войны

Критика Гармаша и Казанского

В 2020 году Сивохо раскритиковал включение в состав ТКГ по Донбассу журналиста из Херсона Сергея Гармаша и блоггера из Донецка Дениса Казанского, назвав это местью:

"Допустим, ввели каких-то людей в ТКГ, которые безусловно не нравятся той стороне. Такая может быть мелкая месть, почему нет?", — подчеркнул он.

По его мнению, включение Гармаша и Казанского в ТКГ по Донбассу не приближает дело к миру. Он обвинил Гармаша и Казанского во враждебном отношении к Донбассу.

"Все помнят, чем они занимались, начиная с 2014-го и даже раньше. Ими были посеяны такие зерна отношения к Донбассу ... У слонов память длинная. Я не знаю, какие цели теперь преследуются за ТКГ, и зачем туда были введены эти люди, – добавил Сивохо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 70 году жизни скончался Игорь Козловский, известный религиовед и историк, проведший 700 дней в плену боевиков так называемой "ДНР", а после освобождения продолжил отстаивать украинское дело в сфере религии.