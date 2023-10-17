Помощница Сергея Сивохо ответила, правда ли он умер в Донецке

В сети распространяется много ложной информации о смерти артиста.

Растиражированная российскими телеграмм-каналами информация о том, что украинский артист Сергей Сивохо умер в Донецке, не соответствует действительности. Об этом "Телеграфу" сообщила помощница шоумена Юлия Процишин.

По ее словам, смерть актера наступила в 5:40 утра, а причиной стала болезнь легких.

"Вся официальная информация будет размещена на его страницах в соцсетях. Не следует верить другим источникам, которые разнесли "новость" о смерти, когда Сергей Сивохо еще был жив. Он не был на Донетчине во время смерти, это не правда, но в последнее время занимался волонтерством, оказывал гуманитарную помощь", – сказала Процишин "Телеграфу".

О времени и месте захоронения артиста будет сообщено позже.