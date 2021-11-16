Вошёл во вкус: Сивохо наехал на Данилова из-за Донбасса
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Политик активно занимается вопросом реинтеграции ОРДЛО.
Сергей Сивохо, который ранее был советником секретаря СНБО, оценил работу совета и его секретаря. В частности, вспомнил о луганском происхождении Алексея Данилова.
Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".
Сивохо не понимает реакции Данилова на ситуацию на Донбассе. Он считает, что секретарь СНБО не делает необходимых шагов для возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, несмотря на место рождения.
Сивохо также рассказал, что согласно данным из его источников, Данилов секретарем организации оставаться не хотел, в то время как он получил дополнительные функции от совета. Поскольку полномочия он не сложил, его, вероятно, уговорили остаться и "он вошел во вкус".
Ранее "Телеграф" писал, что про работу СНБО высказался Арсен Аваков, который сравнил совет с политбюро при коммунистическом режиме.
Также сообщалось, что СНБО принял ряд стратегических документов для развития Украины.
Полный текст интервью политика читайте по ссылке: Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
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