Укр

Вошёл во вкус: Сивохо наехал на Данилова из-за Донбасса

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Сергей Сивохо Новость обновлена 16 ноября 2021, 10:37
Сергей Сивохо

Политик активно занимается вопросом реинтеграции ОРДЛО.

Сергей Сивохо, который ранее был советником секретаря СНБО, оценил работу совета и его секретаря. В частности, вспомнил о луганском происхождении Алексея Данилова

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу". 

Сивохо не понимает реакции Данилова на ситуацию на Донбассе. Он считает, что секретарь СНБО не делает необходимых шагов для возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, несмотря на место рождения. 

Сивохо также рассказал, что согласно данным из его источников, Данилов секретарем организации оставаться не хотел, в то время как он получил дополнительные функции от совета. Поскольку полномочия он не сложил, его, вероятно, уговорили остаться и "он вошел во вкус". 

Ранее "Телеграф" писал, что про работу СНБО высказался Арсен Аваков, который сравнил совет с политбюро при коммунистическом режиме

Также сообщалось, что СНБО принял ряд стратегических документов для развития Украины. 

Полный текст интервью политика читайте по ссылке: Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"

Теги:
#СНБО #Сергей Сивохо #Алексей Данилов
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Политика
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давний друг президента занимается восстановлением гуманитарных связей с неподконтрольным Донбассом
Сергей Сивохо: "Я думаю, что Зеленского подставляют"
Дата публикации
Категория
Быстрее всего войти тем, кто уже имеет COVID-сертификат
Нардепам-антивакцинаторам усложнили вход в Раду (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Беременные на вакцинацию идут, но ее еще надо добиться
"Беременным прививку от COVID не делают": в Одессе будущую маму огорошили мифическим приказом
Дата публикации
Категория
Холод не затянется
Скандинавский циклон принесет в Украину 13 градусов мороза: когда и где ждать похолодания
Дата публикации
Категория
За сутки умерло 838 человек
Украина снова побила рекорд смертности от коронавируса: где умерло больше всего