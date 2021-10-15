Биозащита и оборона: СНБО принял ряд стратегий для Украины

Заседание прошло 15 октября.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу принял ряд стратегий по вопросам защиты в разных сферах для Украины.

Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Одним из документов стала стратегия биологической безопасности и биозащиты. Она касается не только коронавируса, но и других заболеваний и призвана "унормировать вопросы в этой сфере".

Также, в первый раз за историю независимости страны разработали и утвердили детальный план обороны Украины — он тайный и его нюансы не разглашаются. Его выпустили после двух лет разработки и он регламентирует кто и с кем должен сотрудничать в случае опасности для страны, не только среди военных, но и в отношении центральных органов исполнительной и местной власти. Он, среди прочего, касается оккупированных частей Донецкой и Луганской области и Крыма, поскольку они являются частью Украины — отметил Данилов.

Еще одним вопросом стала стратегия информационной безопасности, в частности связанная с агрессией РФ и влиянием России на информационное поле Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что на предпоследнем заседании СНБО принял новый список подсанкционных лиц из-за выборов в Госдуму РФ.