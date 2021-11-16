Рус

Увійшов у смак: Сивохо наїхав на Данілова через Донбас

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
239
Сергій Сивохо Новина оновлена 16 листопада 2021, 10:37
Сергій Сивохо

Політик активно опікується питанням реінтеграції ОРДЛО.

Сергій Сивохо, який раніше був радником секретаря РНБО, оцінив роботу ради та її секретаря. Зокрема, згадав про луганське походження Олексія Данілова.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Сивохо не розуміє реакції Данилова на ситуацію на Донбасі. Він вважає, що секретар РНБО не робить необхідних кроків для повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей, попри місце народження.

Сивохо також розповів, що, згідно з даними з його джерел, Данілов секретарем організації залишатися не хотів, тоді як він отримав додаткові функції від ради. Оскільки повноваження він не склав, його, ймовірно, умовили залишитися і "він увійшов до смаку".

Раніше "Телеграф" писав, що про роботу РНБО висловився Арсен Аваков, який порівняв раду з політбюро за комуністичного режиму.

Також повідомлялося, що РНБО ухвалила низку стратегічних документів для розвитку України.

Повний текст інтерв’ю політика читайте за посиланням: Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"

Теги:
#РНБО #Сергій Сивохо #Олексій Данилов
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Політика
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Найшвидше увійти тим, хто вже має COVID-сертифікат
Нардепам-антивакцинаторам ускладнили вхід до Ради (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Чи можна заробити на курсі долара
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Категорія
Вагітні на вакцинацію йдуть, але її ще треба добитись
"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом
Дата публікації
Категорія
Холод не затягнеться
Скандинавський циклон принесе в Україну 13 градусів морозу: коли і де чекати похолодання