Увійшов у смак: Сивохо наїхав на Данілова через Донбас

Політик активно опікується питанням реінтеграції ОРДЛО.

Сергій Сивохо, який раніше був радником секретаря РНБО, оцінив роботу ради та її секретаря. Зокрема, згадав про луганське походження Олексія Данілова.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Сивохо не розуміє реакції Данилова на ситуацію на Донбасі. Він вважає, що секретар РНБО не робить необхідних кроків для повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей, попри місце народження.

Сивохо також розповів, що, згідно з даними з його джерел, Данілов секретарем організації залишатися не хотів, тоді як він отримав додаткові функції від ради. Оскільки повноваження він не склав, його, ймовірно, умовили залишитися і "він увійшов до смаку".

Раніше "Телеграф" писав, що про роботу РНБО висловився Арсен Аваков, який порівняв раду з політбюро за комуністичного режиму.

Також повідомлялося, що РНБО ухвалила низку стратегічних документів для розвитку України.

Повний текст інтерв’ю політика читайте за посиланням: Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"